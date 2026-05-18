ارتفاع ناتجاس مدفوعاً بتوقعات الطقس الأكثر حرارة وتوازن السوق المحكم

تشهد أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعًا اليوم، ويعود هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى تحسن ظروف السوق على المدى القريب. ولا يُعزى هذا الارتفاع إلى حدثٍ واحدٍ بعينه، بل إلى مجموعة من العوامل التي ساهمت مؤخرًا في تحسين معنويات المشترين. ومن أهم هذه العوامل توقعات ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة، مما يعني زيادة استهلاك الكهرباء، لا سيما بسبب استخدام أجهزة التكييف، الأمر الذي بدوره يرفع الطلب على الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الطاقة.

على المدى القريب، يتأثر سوق الغاز بشدة بتغيرات الطقس، إذ يمكن حتى لتعديلات طفيفة في التوقعات أن تُغير بشكل كبير من توقعات الاستهلاك. فإذا استمرت الظروف الدافئة لفترة أطول، سيزداد الطلب على الكهرباء للتبريد، مما يؤدي عادةً إلى زيادة استهلاك الغاز في محطات توليد الطاقة. ولهذا السبب، لا يُسعّر السوق مستوى درجة الحرارة المطلقة بحد ذاته، بل يُسعّر تأثيرها المحتمل على توازن العرض والطلب في الأيام والأسابيع القادمة.

ومن العوامل الرئيسية الأخرى توقعات تباطؤ نمو مخزونات الغاز عن المتوقع سابقًا. بالنسبة للسوق، يُشير هذا إلى أن العرض لا يتجاوز التوقعات، بينما يبقى الطلب مستقرًا أو أقوى قليلًا من التوقعات السابقة. في ظل هذه الظروف، يتقلص هامش التصحيح الهبوطي، بينما يزداد اليقين بأن السوق قد يكون أكثر ضيقًا مما كان يُعتقد سابقًا.

ويأتي دعم إضافي من صادرات الغاز الطبيعي المسال. فالطلب القوي والمستقر والمستمر على الغاز الطبيعي المسال يقلل من فائض العرض في السوق الأمريكية، ويجعل الأسعار أكثر حساسية للتغيرات المحلية في توقعات الطقس وبيانات التخزين. عمليًا، هذا يعني أنه حتى بدون محفز قوي واحد، يمكن للسوق أن يتجه نحو الارتفاع إذا ظل التوازن العالمي ضيقًا نسبيًا.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الحركة الحالية هي في الأساس حركة جوهرية وليست مجرد مضاربة. يُعد الغاز الطبيعي من أكثر سلع الطاقة تقلبًا، إذ يجمع بين الموسمية القوية، والحساسية العالية للأحوال الجوية، والاستجابة الكبيرة لبيانات المخزون وتدفقات التجارة. في ظل هذه الظروف، حتى التحولات الطفيفة في التوقعات يمكن أن تؤدي إلى تحركات سعرية ملحوظة دون الحاجة إلى محفز رئيسي واحد.

وعلى نطاق أوسع، لا يزال السوق في مرحلة ستكون فيها قراءات الطقس القادمة، وبيانات التخزين، وديناميكيات صادرات الغاز الطبيعي المسال حاسمة. إذا تأكدت التوقعات بارتفاع درجات الحرارة، وجاءت زيادة المخزونات أقل من المتوقع، فقد يستمر الارتفاع الحالي. مع ذلك، إذا بدأ السوق في استيعاب انخفاض الطلب أو تسارع وتيرة تجديد المخزونات، فقد يتقلص احتمال تحقيق المزيد من الارتفاع تدريجياً.

المصدر: xStation5