ملخص اليوم: ارتفاع الأسهم رغم الفوضى الجيوسياسية وتراجع الدولار (05.01.2026)

بدأت مؤشرات وول ستريت الأسبوع بمكاسب قوية، إذ طغى التفاؤل في قطاعات الذكاء الاصطناعي على المخاوف الجيوسياسية عقب الهجوم الأمريكي على فنزويلا. ويتصدر مؤشر US30 المكاسب (حوالي 1.6%)، يليه مؤشر US2000 (1.55%)، ثم مؤشر US100 (1%)، وأخيراً مؤشر US500 (0.75%).

يعود ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي اليوم بشكل رئيسي إلى انتعاش أسهم البنوك قبيل إعلان أرباحها الأسبوع المقبل ( JPM.US +3.3% ، GS.US +4.4% ). كما يُعد قطاع النفط من بين القطاعات الأفضل أداءً، بقيادة شركة شيفرون ( CVX.US +5.6% ).

ومثل نيكولاس مادورو أمام محكمة في مانهاتن، حيث نفى التهم الموجهة إليه، بما في ذلك الإرهاب المرتبط بالمخدرات، وتهريب الكوكايين، وحيازة سلاح رشاش. في جلسة استثنائية للأمم المتحدة، أدانت دولٌ من بينها الصين تصرفات الولايات المتحدة، متهمةً واشنطن بانتهاك سيادة فنزويلا وأمنها وحقوقها، ومنتقدةً موقفها الذي وصفته بـ"شرطي العالم".

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ( ISM ) بشكلٍ غير متوقع إلى 47.9 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، مقارنةً بـ48.2 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني (التوقعات: 48.3 نقطة). ارتفع الإنتاج، بينما استمر انكماش التوظيف والطلبات الجديدة والواردات. وكان قطاع الحواسيب والإلكترونيات القطاع الوحيد الذي شهد نموًا.

واصلت الأسواق الأوروبية مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي بثقة، حيث تجاوز مؤشر ستوكس 600 مستوى 600 نقطة الرمزي لأول مرة. وسُجّلت أقوى المكاسب في هولندا ( NED25 +1.35% ) وألمانيا ( DE40 +1.1% ). ارتفع مؤشر ستوكهولم 100 بنسبة 0.17%، بينما استقر مؤشر سويسرا ( SUI20 ) نتيجة ضعف القطاعات الدفاعية كالأدوية، في حين سجل كل من مؤشر فرنسا ( FRA40 -0.1% ) ومؤشر بولندا ( W20: -0.8% ) انخفاضًا.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% رغم مكاسبه المبكرة، مما يشير إلى تفاوت تأثير التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة على الطلب على الملاذات الآمنة. ويتصدر الجنيه الإسترليني مكاسب العملات الأجنبية ( GBPUSD +0.6% ، EURGBP -0.45% )، مع قوة الدولار الأسترالي والنيوزيلندي أيضًا ( AUDUSD +0.4% ، NZDUSD +0.5% ). ويستقر سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي قرب مستوى 1.172.

استأنفت المعادن النفيسة ارتفاعها رغم عدم وضوح عودة النفور من المخاطرة. تصدر البلاتين قائمة الرابحين (+6.5%)، وارتفع الذهب بنسبة 2.6% ليصل إلى 4,443 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بينما صعدت الفضة بنسبة 5.5% لتصل إلى 76.62 دولارًا أمريكيًا للأونصة.

انتعشت أسعار النفط من أدنى مستوى لها في أسبوعين، ودخلت في المنطقة الإيجابية (برنت +1.75%، غرب تكساس الوسيط +1.9%). وانخفض الغاز الطبيعي بنسبة 4.1% وسط توقعات جديدة بتحسن الأحوال الجوية في يناير وزيادة المعروض.