ملخص اليوم: تراجع الدولار، حتى مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط 🚨

العامل الرئيسي وراء تقلبات السوق: يعود سبب تقلبات السوق الحالية إلى التضارب بين التفاؤل المحيط بالذكاء الاصطناعي وتزايد المخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. فمن جهة، تُغذي النتائج الممتازة التي حققتها شركات التكنولوجيا آمال المستثمرين. ومن جهة أخرى، يُذكّر عدم الاستقرار في المناطق الرئيسية المنتجة للموارد بالمخاطر الدائمة. ونتيجة لذلك، يبدو أن الأسواق تتعامل مع هذا الغموض كأمر طبيعي جديد، كما يتضح من ارتفاع مؤشرات التقلبات.

الجيوسياسية: يتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار الذي دام ستين يومًا بين الولايات المتحدة وإيران. وقد وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وتوقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي بشكل شبه كامل. وقد زاد دونالد ترامب من حدة التوتر بتهديده بقصف عُمان إذا وقفت في طريق المصالح الأمريكية. من جانبهم، أعلن المسؤولون الإيرانيون أنهم سيشنون هجومًا مضادًا في حال فشل المحادثات الدبلوماسية.

التوقعات الاقتصادية الكلية: أدت أرقام مبيعات التجزئة المخيبة للآمال في الولايات المتحدة وقراءات التضخم المعتدلة إلى تأجيل احتمالية رفع سعر الفائدة سريعًا من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع السوق حاليًا ألا يُتخذ أول قرار بتشديد السياسة النقدية قبل ديسمبر. في غضون ذلك، في كندا، تسارع التضخم السنوي للمستهلكين بشكل غير متوقع إلى 3% في يوليو، متجاوزًا توقعات السوق. وقد نتج هذا الارتفاع بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف الخدمات السياحية.

المؤشرات: سجلت أسواق الأسهم الأمريكية انخفاضات، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الرئيسي بنسبة 0.2%. وانخفض مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1%، بينما خسر مؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة. في أوروبا، كانت جلسة التداول أكثر هدوءًا واتسمت بتقلبات طفيفة. ومن الجدير بالذكر أن مؤشر WIG20 البولندي انخفض بنسبة 0.9% تقريبًا.

الأسهم: ارتفعت أسهم شركة إنتويتيف ماشينز بنسبة 9% إضافية بعد حصولها على الموافقة على برنامج مربح للبنية التحتية للأقمار الصناعية. تحقق مصافي التكرير الأمريكية مكاسب كبيرة، محطمةً أرقامًا قياسية تاريخية بفضل ارتفاع هوامش الربح. في المقابل، انخفض سعر سهم شركة "آي بوينت فارماسوتيكالز" بنسبة 70% عقب فشل التجارب السريرية. وشهد قطاع أشباه الموصلات انتعاشًا بعد تقارير تفيد بمعارضة إدارة دونالد ترامب شراء شركة آبل لرقائق صينية.

العملات: يواصل الدولار الأمريكي تراجع قيمته في ظل ضعف البيانات الاقتصادية الكلية وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة. ونتيجةً لذلك، تجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي حاجزًا فنيًا هامًا (المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم) وتجاوز لفترة وجيزة مستوى 1.16. في الوقت نفسه، يتعرض الين الياباني لضغوط من فارق أسعار الفائدة، في ظل ترقب المستثمرين لإجراءات حاسمة من البنك المركزي الياباني. من جهة أخرى، ارتفع الدولار الكندي بعد صدور بيانات التضخم المحلي التي فاقت التوقعات.

السلع: أدت مشاكل الطاقة الإنتاجية في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط. ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% ليتجاوز 83 دولارًا للبرميل. كما ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1% أيضًا، متجاوزًا حاجز 89 دولارًا. ويُفيد ضعف الدولار المعادن النفيسة، حيث سجل الذهب والفضة مكاسب قوية.

العملات الرقمية: يشهد سوق الأصول الرقمية انتعاشًا اليوم، مدفوعًا بالتفاؤل السائد في قطاعات تكنولوجية مختارة. ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.15% ليصل إلى 63,680 دولارًا. كما يحقق الإيثيريوم أداءً جيدًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.7%. وقد سمحت هذه المكاسب للإيثيريوم بالوصول إلى سعر 1,908 دولارًا للعملة الواحدة.

لوحظت تقلبات قبل الساعة الثامنة مساءً بقليل على بعض الأدوات المالية.

المصدر: xStation