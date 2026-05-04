ملخص اليوم: تصاعد الصراع مجدداً - انخفاض المؤشرات، وارتفاع أسعار النفط

يتجه اهتمام المستثمرين من موسم إعلان الأرباح نحو إيران. تشير جميع الدلائل إلى أن إيران انتهكت وقف إطلاق النار بقصفها الإمارات العربية المتحدة وعددًا من السفن في مضيق هرمز. ويتوقع العديد من المستثمرين احتمال استئناف الأعمال العدائية على نطاق واسع قريبًا، مما يؤثر سلبًا على مؤشرات الأسهم ويدعم أسعار سلع الطاقة.

انخفضت المؤشرات الأمريكية بنسبة تقل عن 1% وسط مخاوف جيوسياسية. وسُجلت أكبر الانخفاضات في مؤشر داو جونز، حيث تراجعت العقود الآجلة في بعض الأحيان بأكثر من 1%. أما مؤشر ناسداك، فقد حافظ على أدائه بشكل أفضل، حيث حدّ من خسائره إلى أقل من 0.3%.

كما تبرز تساؤلات جديدة حول الدين الأمريكي. وتشهد عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعات ملحوظة، لا سيما في آجال الاستحقاق من سنة إلى خمس سنوات. وقد حاول جون ويليامز تهدئة المخاوف في مؤتمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث صرّح رئيس البنك المركزي المحلي بأن الاقتصاد الأمريكي على أتم الاستعداد لمواجهة حالة عدم اليقين والمخاطر.

أعلنت شركة جيم ستوب ( GME.US )، التي تُصنّف عادةً ضمن فئة "أسهم الميمات"، عن نيتها الاستحواذ على منصة إيباي. ويشير المحللون إلى محدودية قدرة الشركة على تمويل عملية الاستحواذ. ارتفع سهم الشركة في البداية بأكثر من 6%، لكنه تراجع مع مرور الوقت ليغلق منخفضًا بأكثر من 7%.

ستعلن شركة بالانتير ( PLTR.US ) عن أرباحها بعد إغلاق السوق الأمريكية. ويتوقع السوق تحسنًا ملحوظًا في الربحية، وتعليقات تُعالج المخاوف بشأن وتيرة النمو على المدى الطويل في القطاع التجاري.

جاءت البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية مُفاجئة إيجابًا. فقد ارتفعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 0.8%، بما يتماشى مع التوقعات، بينما تسارعت طلبات المصانع بنسبة 1.5% على أساس شهري، مقابل توقعات بلغت 0.5% فقط.

على خلفية التوترات في الشرق الأوسط، سجلت جميع المؤشرات الأوروبية الرئيسية تقريبًا خسائر كبيرة. وتصدرت إسبانيا قائمة الخاسرين، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر إيبكس بنسبة تصل إلى 3% بنهاية اليوم.

المعنويات في قطاع التصنيع أفضل بكثير من سوق الأسهم. فقد فاجأت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الأوروبية معظم دول التكتل بارتفاعها، حيث تمكنت جميع الدول تقريبًا من رفع مؤشرها فوق مستوى 50 نقطة. وبلغ متوسط ​​منطقة اليورو 52.2 نقطة.

في أسواق الصرف الأجنبي، يشهد الدولار الأسترالي تحركًا ملحوظًا، إذ انخفض بأكثر من 0.6% مقابل الدولار الأمريكي، ويعود ذلك أساسًا إلى بيانات التضخم الأضعف من المتوقع. ويمكن ملاحظة اتجاه مماثل في الدولار النيوزيلندي.

في أسواق السلع، ينصب تركيز المستثمرين على النفط. ونظرًا لخطر تجدد الصراع الشامل في مضيق هرمز، ارتفع خام برنت بنحو 5%، متجاوزًا في بعض الأحيان 114 دولارًا للبرميل. أما خام غرب تكساس الوسيط، فقد حدّ من مكاسبه إلى 3%، متذبذبًا حول 105 دولارات.

أما المعادن النفيسة، فقد انخفضت: الذهب بنسبة تقل قليلاً عن 2%، والفضة بنسبة 3%.

من بين السلع الزراعية، ارتفع سعر الكاكاو بأكثر من 8%، حيث يتوقع المتداولون احتمالية نقص الأسمدة اللازمة للزراعة، مما قد يُخلّ بتوازن العرض والطلب.

كما ارتفع سعر السكر بنسبة 2%، مع زيادة توجيه إنتاج قصب السكر نحو إنتاج الإيثانول.