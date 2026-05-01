ملخص السوق - البيانات تؤكد تدخل بنك اليابان. ننتظر مؤشر مديري المشتريات الأمريكي (05.01.2026)

تدخل بنك اليابان في سوق العملات: تشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات تدخلت في سوق الصرف الأجنبي بقيمة تقارب 5.4 تريليون ين. وقد ارتفع الين مؤقتًا مقابل الدولار الأمريكي، إلا أننا نشهد ارتفاعًا أوسع نطاقًا للعملة الأمريكية في السوق بشكل عام.

بيانات قوية لقطاع التصنيع في المملكة المتحدة: بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة 53.7 نقطة، متجاوزًا التوقعات (53.3) والقراءة السابقة (53.6). ومع ذلك، سجلت عقود مؤشر فوتسي 100 انخفاضًا بنحو 0.5% في ظل انخفاض السيولة.

عيد العمال في أوروبا: لا تزال معظم الأسواق الأوروبية مغلقة اليوم بسبب احتفالات عيد العمال، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في السيولة في القارة.

وضع وول ستريت: تُظهر العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية (ستاندرد آند بورز 500، داو جونز) مكاسب طفيفة أو استقرارًا بعد بلوغها مستويات قياسية في الجلسة السابقة. ويتفاعل المستثمرون مع النتائج القوية لشركات التكنولوجيا (بما في ذلك شركة آبل) وموسم أرباح قوي. بعد مكاسب أولية، يتراجع مؤشر US100 مقارنةً بأعلى مستوياته التاريخية المسجلة أمس.

الذهب: نشهد انخفاضات ملحوظة في أسعار المعدن النفيس، حيث يُتداول عند حوالي 4565 دولارًا للأونصة، بخسارة تُقدّر بنحو 1.2% من قيمته.

النفط الخام: شهدت أسعار النفط مكاسب خلال المرحلة الأولى من الجلسة، ولكن بعد الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا، نلاحظ تراجعًا واضحًا عن التحركات السابقة. يتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.1%، بينما يرتفع خام برنت بأقل من 0.05%. كانت الزيادات القوية التي شهدها أمس مرتبطة بتدفقات نهاية الشهر وإغلاق عقد برنت الآجل لشهر يونيو، والذي تم تعديله وفقًا للأسعار المُعلنة في السوق الفورية.

الكاكاو: تتراجع الأسعار بعد المكاسب القوية التي حققتها أمس. وباستثناء تجديد العقود الآجلة الأخير، وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف فبراير.

يرتفع سعر البيتكوين بأكثر من 1%، ووصل إلى مستوى 77000 دولار.