إيران تنقض وقف إطلاق النار 🚨

تتزايد التقارير الواردة من دول الشرق الأوسط ووكالات الأنباء حول استئناف جزئي للأعمال العدائية في مضيق هرمز.

انخفضت المؤشرات الأمريكية الرئيسية بنسبة تقل قليلاً عن 1%.

وارتفع سعر خام برنت بنحو 5%، ليصل إلى 114 دولارًا للبرميل.

وفي ساعات الصباح، أفادت إيران بأنها أصابت سفينة حربية أمريكية بصاروخين أثناء محاولتها عبور المضيق. ونفى الجانب الأمريكي هذه التقارير سريعًا عبر موقع أكسيوس، على الرغم من صعوبة تحديد التسلسل الحقيقي للأحداث.

وأفادت الإمارات العربية المتحدة، عبر قنوات رسمية، بأن الدفاعات الجوية اعترضت عدة صواريخ باليستية أُطلقت من إيران. كما وردت أنباء عن اندلاع حريق في مصفاة نفط بمدينة الفجيرة، ما أدى إلى اضطرابات في مطار دبي.

ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا هو الفصل الأخير من الصراع قبل أن يخبو، أم موجة جديدة من الضربات، لا سيما في ظل التقارير التي تتحدث عن "مشروع الحرية". ووفقًا لوكالة بلومبيرغ، تمكنت سفينتان من عبور المضيق بنجاح برفقة البحرية الأمريكية.

النفط (H1)

المصدر: xStation5