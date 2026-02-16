ملخص اليوم: يوم هادئ في الأسواق

أما في أوروبا، فقد كان أداء الجلسة متبايناً، إلا أن معظم منصات التداول أنهت اليوم على ارتفاع. باستثناء مؤشر داكس الألماني الذي انخفض بنسبة 0.4%. في المقابل، ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.3% تقريباً، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة أقل من 0.1%، بينما ارتفع مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنسبة 1%.