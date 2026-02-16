اقرأ أكثر
ملخص اليوم: يوم هادئ في الأسواق

  • لم تُعقد جلسة التداول اليوم في وول ستريت بسبب عطلة رسمية. وأغلقت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية على ارتفاع طفيف، باستثناء مؤشر ناسداك 100 (US100) الذي انخفض بنسبة 0.2%.

 

  • أما في أوروبا، فقد كان أداء الجلسة متبايناً، إلا أن معظم منصات التداول أنهت اليوم على ارتفاع. باستثناء مؤشر داكس الألماني الذي انخفض بنسبة 0.4%. في المقابل، ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.3% تقريباً، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة أقل من 0.1%، بينما ارتفع مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنسبة 1%.

 

  • يشهد سوق الصرف الأجنبي ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الرئيسية الأخرى. ويُسجل أكبر ارتفاع في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، الذي يتداول حالياً عند حوالي 153.5.

 

  • ويتعرض سوق المعادن النفيسة لضغوط طفيفة نتيجة لارتفاع قيمة الدولار. انخفض سعر الذهب بنحو 0.8%، متراجعًا إلى ما دون 5000 دولار للأونصة، بينما انخفض سعر الفضة بنحو 0.4%، مقتربًا من مستوى 76 دولارًا للأونصة.

 

  • يشهد سوق النفط انتعاشًا. ارتفع سعر خام برنت بنحو 1.6%، متداولًا حاليًا دون 69 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.8%، مقتربًا من مستوى 64 دولارًا.

 

  • تتعرض عقود الغاز الطبيعي (ناتغاز) لضغوط شديدة، حيث انخفضت بنحو 4.5%.

 

  • يشهد سوق العملات الرقمية تباينًا في الأداء وضغوطًا انتقائية. انخفض سعر البيتكوين بنحو 1.2%، متراجعًا إلى ما دون 68000 دولار، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم بأكثر من 0.6%، متداولًا حول 1980 دولارًا.
 

المصدر: xStation5

