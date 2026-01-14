ملخص منتصف النهار: تباين في المعنويات في أوروبا، وانخفاضات في المؤشرات الأمريكية

- لا تزال معنويات السوق متباينة خلال ساعات ما بعد الظهر. لا تتحرك المؤشرات الأوروبية في اتجاه واحد. تتصدر سويسرا قائمة الرابحين، حيث ارتفعت عقود مؤشر SUI20 بنسبة 0.5%. ويحقق مؤشرا CAC40 الفرنسي وFTSE الإيطالي أداءً جيدًا نسبيًا، إذ حدّت عقودهما من النمو إلى 0.2%. أما مؤشرا DAX وWIG20 فهما الأقل أداءً، حيث شهدت عقودهما انخفاضًا بنسبة 0.4% و0.9% على التوالي.
- نلاحظ انخفاضات ملحوظة في عقود المؤشرات الأمريكية. يتراجع عقد مؤشر داو جونز بنسبة 0.3%، وتنخفض عقود مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5%، بينما تخسر عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 0.4%.
- يشير العديد من المحللين إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية التي قد تشكل مخاطر على الأسهم الأوروبية وسوق السلع. يضيف النزاع حول غرينلاند ضغطًا إضافيًا على تقييم الأصول الأوروبية، في حين قد تدعم الاحتجاجات في إيران أسعار النفط والغاز.
- يشير العديد من المحللين إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية التي قد تشكل مخاطر على الأسهم الأوروبية وسوق السلع. على الصعيد القطاعي، تبدو الشركات العاملة في قطاعات الخدمات العامة والرعاية الصحية والتعدين (وخاصة المعادن النفيسة والصناعية) قوية نسبيًا اليوم. أما قطاعات أخرى كالإعلام والعقارات فتشهد أداءً ضعيفًا.
- في سوق السلع، نلاحظ ارتفاعًا واضحًا في أسعار النفط والمعادن الصناعية. فقد ارتفع سعر النفط بأكثر من 1% وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمال تدخل الولايات المتحدة في إيران. كما ارتفع سعر النيكل بنسبة 2.5%. وتشهد سوق المعادن النفيسة ارتفاعات أكبر بكثير، حيث ارتفع سعر الفضة بنحو 6%، وتجاوز لأول مرة في بورصة كومكس مستوى 90 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
- في مدريد، تحدث اليوم لويس دي غيندوس، أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي، مشيرًا إلى المخاطر التي تهدد النمو في أوروبا نتيجة تأجيل الشركات للاستثمارات في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
- في الولايات المتحدة، شهدنا يومًا آخر من الإصدارات الهامة. وجاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين قريبة من توقعات السوق، حيث بلغ المؤشر 3% على أساس سنوي، و0.1% على أساس شهري. تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات بشكل طفيف، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 0.6% في نوفمبر. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات من 3.47% إلى 3.3%.
- سيتحدث اليوم أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بولسون وويليامز وكاشكاري. وفي وقت لاحق من اليوم، سنطلع على مستويات مخزونات النفط الأمريكية.
- في سوق العملات، نلاحظ استقرارًا في زوج اليورو/الدولار الأمريكي حول مستوى 1.1650. ويحقق الين والجنيه الإسترليني أكبر المكاسب مقابل الدولار.
- بدأ موسم إعلان أرباح البنوك الأمريكية. وجاءت نتائج بنك أوف أمريكا أعلى بقليل من التوقعات. وتجاوزت أرباح ويلز فارجو وسيتي جروب التوقعات فيما يتعلق بربحية السهم، لكنهما خيبتا آمال السوق فيما يتعلق بالإيرادات. وسجلت سيتي جروب ارتفاعات طفيفة قبل بدء التداول ردًا على النتائج. في المقابل، انخفضت أسهم ويلز فارجو وبنك أوف أمريكا بنحو 2%.
- وتتراجع أسهم شركة بي بي بعد إعلانها عن شطب ما يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني في الربع الرابع، لا سيما في قطاعات الأعمال المتعلقة بتحويل الطاقة.
- أعلنت شركة نوفو نورديسك للأدوية استعدادها لتوسيع نطاق عمليات الاستحواذ والاندماج في مجال علاج السمنة بعد خسارتها عرض الاستحواذ على شركة ميتسيرا.
- وترتفع أسهم شركة علي بابا الصينية بنحو 3% مدفوعةً بتوقعات مؤتمر كوين. ويأتي هذا الارتفاع في ظل النمو القوي لشركات التكنولوجيا الآسيوية.
- وتعتزم شركة رايان إير للطيران تقليص رحلاتها إلى أوروبا بسبب ضريبة جديدة. كما رفضت الشركة عرض ستارلينك لتوفير خدمة الإنترنت على متن طائراتها.
ملخص اليوم: البنوك وشركات التكنولوجيا تدفع المؤشرات للارتفاع 🏭 الصناعة الأمريكية تحافظ على قوتها
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (16.01.2026)
الأكبر في فئتها: ماذا تقول أرباح بلاك روك عن السوق؟
"أدنوك" الإماراتية تدرس الاستثمار بقطاع الطاقة في فنزويلا