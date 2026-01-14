ملخص منتصف النهار: تباين في المعنويات في أوروبا، وانخفاضات في المؤشرات الأمريكية

لا تزال معنويات السوق متباينة خلال ساعات ما بعد الظهر. لا تتحرك المؤشرات الأوروبية في اتجاه واحد. تتصدر سويسرا قائمة الرابحين، حيث ارتفعت عقود مؤشر

بنسبة 0.5%. ويحقق مؤشرا

الفرنسي و

الإيطالي أداءً جيدًا نسبيًا، إذ حدّت عقودهما من النمو إلى 0.2%. أما مؤشرا

و

فهما الأقل أداءً، حيث شهدت عقودهما انخفاضًا بنسبة 0.4% و0.9% على التوالي