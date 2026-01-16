ملخص منتصف النهار: تدفقات رأس المال إلى أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية 💸🔎

- لا تزال معنويات أسواق الأسهم الأوروبية متباينة مع اقتراب نهاية الأسبوع. انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.40%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.10%، وتراوحت التحركات الإجمالية ضمن نطاق ±0.40%.
- يتأثر مزاج السوق في أوروبا بشكل متزايد بقطاع التكنولوجيا، الذي ارتفع بنسبة 11.8% منذ بداية العام. وهذا يجعله ثاني أفضل القطاعات أداءً بعد قطاع الموارد الأساسية، ويتفوق بشكل واضح على أسهم التكنولوجيا الأمريكية التي تشهد حاليًا فترة استقرار.
- تمثل شركات مثل ASML وASM International وBE Semiconductor ما يقرب من 40% من مؤشر ستوكس 600 للتكنولوجيا، وقد حققت ما يقرب من 90% من مكاسب القطاع هذا العام.
- تعزز التفاؤل أكثر مع إعلان شركة TSMC عن توقعات قوية للغاية بشأن الإنفاق الرأسمالي، مما يدعم التوقعات باستمرار انتعاش شركائها في سلسلة التوريد. تتوقع أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم نموًا في الإنفاق الرأسمالي بنحو 30% في عام 2026، إلى جانب زيادة ملحوظة في الإنفاق خلال السنوات الثلاث التالية.
- ويُعدّ تأكيد الطلب القوي في نتائج شركة TSMC مؤشرًا إيجابيًا واضحًا لموردي معدات مراكز البيانات وتصنيع أشباه الموصلات في أوروبا. ومن المتوقع أن يظل الطلب على أدوات الإنتاج قويًا لما بعد عام 2026، لا سيما مع دخول مصانع جديدة حيز التشغيل وتخفيف قيود الطاقة الإنتاجية تدريجيًا.
- وقد رفع بنك مورغان ستانلي السعر المستهدف لسهم شركة ASML إلى 1400 يورو (من حوالي 1165 يورو حاليًا، ما يعني ارتفاعًا محتملًا بنسبة 20%). ويُعدّ هذا من بين أعلى التقييمات في السوق. ويتوقع البنك تدفقًا قويًا للطلبات خلال الربعين أو الثلاثة أرباع القادمة، مع ترجيح استمرار تحسن آفاق النمو حتى عام 2027 على الأقل.
- ويمثل هذا الارتفاع الحالي انعكاسًا للضعف الذي شهده قطاع تصنيع معدات أشباه الموصلات الأوروبي، والذي كان متأخرًا عن نظرائه الأمريكيين في بداية طفرة الذكاء الاصطناعي.
- بدأت تقييمات شركات التكنولوجيا الأوروبية تقترب تدريجياً من نظيراتها الأمريكية. يُتداول سهم شركة ASML بنحو 43 ضعفاً من أرباحها المتوقعة، مقارنةً بمتوسطه خلال السنوات العشر الماضية الذي يتراوح بين 29 و31 ضعفاً. ويُقيّم مؤشر Stoxx 600 للتكنولوجيا بنحو 27 ضعفاً من أرباحه المتوقعة، وهو ما يتماشى عموماً مع المستويات الأمريكية.
- وتُظهر الأسواق العالمية تبايناً في التوجهات: فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري US100 وUS500 ارتفاعاً طفيفاً، بينما بلغت الأسهم الآسيوية مستويات قياسية عقب إعلان نتائج شركة TSMC.
- وفي أسواق السلع، ارتفع سعر النفط ارتفاعاً طفيفاً إلى حوالي 59.80 دولاراً أمريكياً للبرميل، بينما تشهد المعادن النفيسة كالذهب والفضة انخفاضاً طفيفاً.
- وقد يتجه اهتمام المستثمرين أيضاً إلى أسهم شركات الطاقة النظيفة الأوروبية بعد أن سمحت محكمة أمريكية لشركة Equinor باستئناف بناء مزرعة رياح بحرية ضخمة بالقرب من نيويورك.
