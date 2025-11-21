ملخص يومي: عمليات بيع مكثفة في العملات المشفرة؛ خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في ديسمبر 💵

وأكد جون ويليامز من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن السياسة النقدية "مقيدة بشكل معتدل"، ويعتقد أن هناك مجالًا لمزيد من التخفيضات على المدى القصير، على الرغم من تزايد ضغوط التضخم. وأشار ويليامز إلى أن الرسوم الجمركية تُضيف ما بين 0.5% و0.75% إلى التضخم، وهو ما لا يُغير الاتجاه الأساسي - إذ تظل التخفيضات مبررة لدعم سوق العمل المُهدد بالتباطؤ. ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر إلى أكثر من 73%، مقارنةً بـ 38% أمس.