ملخص يومي: عمليات بيع مكثفة في العملات المشفرة؛ خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في ديسمبر 💵

- لم تُخفّف نهاية الأسبوع من وطأة الركود على الأسواق المالية. فرغم محاولاتها المتكررة للتعافي، هيمنت حالة من الترقب والحذر هذا الأسبوع، ويعود ذلك أساسًا إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والمخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي، والموقف المتشدد لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
- في وقت نشر هذا التقرير، تحاول المؤشرات الأمريكية تعويض خسائرها. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.90%، بينما ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.70%. وحققت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة أكبر المكاسب، حيث ارتفع مؤشر US2000 بنسبة 2.30%.
- كان هذا الأسبوع صعبًا للغاية على أسهم التكنولوجيا. فقد انخفض مؤشر US100 بنسبة 3.55% على أساس أسبوعي، وفي ذروة موجة البيع اليوم، وصل الانخفاض إلى ما يقرب من 4.80%.
- انضمت شركة إيلي ليلي (LLY.US) رسميًا إلى نخبة الشركات الأمريكية التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار اليوم، لتصبح الشركة الأمريكية العاشرة في هذه المجموعة.
- أعلن مكتب إحصاءات العمل (BLS) أن إصدار مؤشر تكلفة التوظيف للربع الثالث سيُجرى في 10 ديسمبر. وتم إلغاء تقرير الأرباح الحقيقية لشهر أكتوبر، وسيتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر في 18 ديسمبر.
- أظهرت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة صورةً إيجابيةً بشكل عام: انخفض قطاع التصنيع إلى 51.9 نقطة (مقابل 52.0 نقطة متوقعة، و52.5 نقطة سابقة)، بينما استقر المؤشر المركب عند 54.8 نقطة (54.6 نقطة سابقًا).
- وأشار كريس ويليامسون من S&P Global إلى أن البيانات تشير إلى نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% تقريبًا في الربع الرابع، مدعومًا بارتفاع الإنتاج في كل من قطاعي التصنيع والخدمات، وتحسن ثقة الشركات.
- وأكد جون ويليامز من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن السياسة النقدية "مقيدة بشكل معتدل"، ويعتقد أن هناك مجالًا لمزيد من التخفيضات على المدى القصير، على الرغم من تزايد ضغوط التضخم. وأشار ويليامز إلى أن الرسوم الجمركية تُضيف ما بين 0.5% و0.75% إلى التضخم، وهو ما لا يُغير الاتجاه الأساسي - إذ تظل التخفيضات مبررة لدعم سوق العمل المُهدد بالتباطؤ. ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر إلى أكثر من 73%، مقارنةً بـ 38% أمس.
- جاءت بيانات جامعة ميشيغان أفضل من المتوقع. وانخفضت توقعات التضخم إلى 4.5% (لسنة واحدة) و3.4% (لخمس سنوات)، بينما ارتفعت ثقة المستهلك إلى 51 (المتوقع: 49؛ السابق: 50.3).
- شهد سوق العملات المشفرة انخفاضات ملحوظة. اليوم وحده، خسرت عملة البيتكوين أكثر من 4.50% بعد أن تجاوزت مستوى 80,000 دولار أمريكي. وانخفضت عملة الإيثيريوم بنسبة 4.70%. ويعود هذا البيع المكثف إلى مجموعة من العوامل: أزمة سيولة، وذعر بشأن نهاية الدورة، وبيع المستثمرين طويلي الأجل، وتراجع المعنويات في سوق الأسهم.
- خسرت أسهم مايكروستراتيجي المفضلة ما يقرب من 7.0% هذا الأسبوع و13.5% هذا الشهر مع تدهور معنويات سوق العملات المشفرة. ونتيجة لذلك، يثير انخفاض الأسهم المفضلة تساؤلات حول قدرة الشركة على مواصلة تمويل مشتريات البيتكوين وتغطية التزامات توزيع الأرباح النقدية.
