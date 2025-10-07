ملخص يومي: أوراكل تضغط على المؤشرات للأسفل، والذهب يختبر مستوى 4000 دولار 💰

- أوراكل تُثقل كاهل المؤشرات: أدى ضعف هوامش أوراكل في قطاع الذكاء الاصطناعي (14%) إلى موجة بيع واسعة النطاق لمؤشر US100.
- الذهب والدولار: اختبر الذهب مستوى 4000 دولار للأونصة، بينما ارتفع الدولار رغم إغلاق الحكومة الأمريكية.
- مراقبة البنك المركزي: أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى خفضين لأسعار الفائدة، ويستعد بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
- أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على انخفاض، مدفوعةً بضغوط بيع ناجمة عن تقرير مثير للقلق صادر عن "ذا إنفورميشن" يُسلّط الضوء على مخاطر هامش الربح في قطاع الذكاء الاصطناعي.
- في وقت كتابة هذا التقرير، انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.50% ليصل إلى 6,750 نقطة، وانخفض مؤشر US100 بنسبة 0.60% ليصل إلى 25,000 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة بنسبة 1.15% ليصل إلى 2,472 نقطة.
- انخفض سهم أوراكل بنسبة 5.6% عقب صدور التقرير، الذي أشار إلى أن الشركة حققت هامش ربح إجمالي بنسبة 14% فقط من إيرادات بلغت 900 مليون دولار من تأجير خوادم إنفيديا في الربع الأخير - وهو هامش أقل بكثير من هامشها المعتاد. ووفقًا لـ"ذا إنفورميشن"، ربما تكون أوراكل قد تكبدت خسائر تصل إلى 100 مليون دولار في بعض عقود تأجير شرائح إنفيديا بلاكويل.
- على صعيد الاقتصاد الكلي، تحدث العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي طوال اليوم.
- صرح ستيفن ميران بأن حالة عدم اليقين الاقتصادي قد خفت، وأن النمو قد يتحسن. ويدعم مسؤول الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام.
- علّق نيل كاشكاري على أنه من السابق لأوانه تقييم التأثير الكامل للرسوم الجمركية على التضخم، لكنه أشار إلى أن البيانات الأخيرة تُظهر أعراضًا تُشبه الركود التضخمي. كما أنه يُؤيد خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.
- ركز رافائيل بوستيك على تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مُشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي غالبًا ما يدعم العمال، ولكنه يُمكنه أيضًا أن يحل محلهم عندما يكون مُربحًا. في الوقت الحالي، لا يرى بوستيك مخاطر كبيرة من اعتماد الذكاء الاصطناعي.
- وصفت ماري سي. دالي الذكاء الاصطناعي بأنه يُحتمل أن يُحدث تحولًا ويُعزز الإنتاجية، مُضيفةً أنه لا يوجد دليل على فقدان جماعي للوظائف.
- في غضون ذلك، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أحدث استطلاع لتوقعات التضخم، والذي أظهر أنه في سبتمبر، ارتفعت التوقعات قصيرة الأجل (سنة واحدة) إلى 3.4%، وطويلة الأجل (خمس سنوات) إلى 3.0%، بينما استقرت التوقعات متوسطة الأجل (ثلاث سنوات) عند 3.0%.
- يُعد الدولار الأمريكي أقوى عملة في مجموعة العشرة اليوم على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإغلاق الحكومي الأمريكي المُستمر. تنتظر الأسواق صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غدًا، والذي قد يُلقي مزيدًا من الضوء على توقعات البنك المركزي قبل قرار أكتوبر.
- ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.55% ليصل إلى 3,983 دولارًا للأونصة، ليقترب بشدة من مستوى 4,000 دولار. ولامست أسعار التداول اليومي 3,990 دولارًا لفترة وجيزة.
- عاد النفط إلى خسائره بعد بداية قوية للأسبوع، عقب خيبة الأمل من زيادة إنتاج أوبك+ التي جاءت أقل من المتوقع لشهر نوفمبر. وبينما يتم رفع الإنتاج، فإن هذه الخطوة تزيد من خطر فائض المعروض في الأشهر المقبلة. ويختبر خام غرب تكساس الوسيط مستوى 65 دولارًا للبرميل، بانخفاض يقارب 0.4%.
- يشهد سوق العملات المشفرة أيضًا أول تصحيح أعمق له منذ أواخر سبتمبر. فقد انخفض سعر بيتكوين بنسبة 2.66% ليصل إلى 121,404 دولارًا، وانخفض سعر إيثريوم بنسبة 4.15% ليصل إلى 4,495 دولارًا، وانخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات البديلة بنسبة 1.17% ليصل إلى 1.17 تريليون دولار.
- خلال الجلسة الآسيوية القادمة، سيعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) قراره بشأن أسعار الفائدة. وتشير التوقعات إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس، مع أن الأسواق ترى احتمالًا لخفض أكبر وتتوقع نبرةً حذرةً. ويظل الدولار النيوزيلندي ثالث أضعف عملة من بين عملات مجموعة العشرة هذا العام، بعد الدولار الكندي والدولار الأمريكي.
