ملخص يومي: أوراكل تضغط على المؤشرات للأسفل، والذهب يختبر مستوى 4000 دولار 💰

ركز رافائيل بوستيك على تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مُشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي غالبًا ما يدعم العمال، ولكنه يُمكنه أيضًا أن يحل محلهم عندما يكون مُربحًا. في الوقت الحالي، لا يرى بوستيك مخاطر كبيرة من اعتماد الذكاء الاصطناعي .