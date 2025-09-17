ملخص يومي: بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة أخيرًا، لكنه يتساءل عن المزيد من التيسير 💲🎙️

قرر الاحتياطي الفيدرالي اليوم خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، تماشياً مع التوقعات. اتُخذ القرار بالإجماع تقريباً، حيث صوّت ميران (الذي عيّنه ترامب مؤخراً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة) فقط لصالح خفض بمقدار 50 نقطة أساس.

كان رد فعل السوق متفائلاً في البداية. وشهدنا ضعفاً في الدولار وارتفاعاً ملحوظاً في عقود US2000 للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة. ومع ذلك، حاول باول خلال المؤتمر الصحفي تهدئة معنويات المستثمرين، مؤكداً على اعتماد الاحتياطي الفيدرالي على البيانات. وأضاف أيضاً أن الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج إلى مواصلة التخفيضات.

يتوقع 9 من أصل 19 عضواً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، بينما يتوقع عضوان خفضاً واحداً، ويتوقع عضو واحد (على الأرجح ميران) انخفاض أسعار الفائدة إلى أقل من 3% هذا العام، بينما لا يتوقع الباقون أي تخفيضات.

في توقعاته للاقتصاد الكلي، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى نمو اقتصادي أعلى قليلاً في عام 2025 والأعوام التي تليه. ويتوقع انخفاضاً في معدل البطالة العام المقبل، ولا يرى أي مخاطر تضخمية كبيرة هذا العام. مع ذلك، أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل قد ضعف بشكل واضح، وأن خفض أسعار الفائدة كان مناسبًا.

انهت المؤشرات الجلسة على انخفاض. انخفض مؤشر US500 بأكثر من 0.40%، وخسر مؤشر US100 0.70% ، وارتفع مؤشر US2000 بنسبة 0.2% فقط، بعد أن ارتفع بأكثر من 1% في وقت سابق على خلفية توقعات بتخفيضات إضافية. وارتفع الدولار بنسبة 0.30%.

بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسهم الأوروبية خلال جلسة الأمس، شهد اليوم محاولات للتعافي، لكن معظم العقود لا تزال تسجل خسائر طفيفة. فقد انخفض مؤشر DE40 بنسبة تقل قليلاً عن 0.1%، بينما شهدت فرنسا خسائر أكبر، حيث انخفض مؤشر FRA40 بنسبة 0.5%، وفي إيطاليا، حيث تجاوزت الانخفاضات 1.3%.

انخفضت مبيعات هواتف آيفون من شركة آبل ( AAPL.US ) في الصين بنسبة 6% على أساس سنوي في يوليو وأغسطس، وهو انخفاض أكبر من متوسط ​​ما قبل الإطلاق لطراز جديد. انكمش سوق الهواتف الذكية الصيني بأكمله بنسبة 2% خلال هذه الفترة، على الرغم من الدعم الحكومي لدعم الاستهلاك.

لا يزال سوق الإسكان الأمريكي تحت الضغط. أظهر تقرير أغسطس الصادر اليوم بيانات أقل من التوقعات وأضعف بكثير من الشهر السابق. في سبتمبر، تم إصدار 1,307 آلاف تصريح بناء (المتوقع: 1,365 ألف تصريح؛ السابق: 1,428 ألف تصريح) و1,312 ألف طلب بدء بناء وحدات سكنية (المتوقع: 1,370 ألف تصريح؛ السابق: 1,362 ألف تصريح).

ينبع هذا الضغط من ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل، مما قلل من الرغبة في الاستثمار في مشاريع الإسكان الجديدة.

انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل غير متوقع بما يصل إلى 9.28 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل فقط. وأظهر تقرير معهد البترول الأمريكي انخفاضًا يوميًا بأكثر من 3 ملايين برميل. كما انخفضت مخزونات البنزين بشكل حاد بمقدار 2.35 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.05 مليون برميل.

انخفضت أسعار النفط الخام في جلسة اليوم، مقلصةً مكاسبها القوية التي حققتها أمس. ويُتداول خام غرب تكساس الوسيط عند أقل بقليل من 64 دولارًا للبرميل. وقد نتجت هذه المكاسب الأخيرة عن تزايد المخاوف بشأن توافر الإمدادات من روسيا.

على الرغم من رد الفعل الإيجابي الأولي تجاه الاحتياطي الفيدرالي، انخفض الذهب بأكثر من 1%، ليتداول عند أقل من 3650 دولارًا للأونصة.

بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة لشهر أغسطس 3.8% على أساس سنوي، متوافقًا مع التوقعات. وانخفض التضخم الأساسي إلى 3.6% على أساس سنوي، متوافقًا أيضًا مع التوقعات. ومن غير المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة غدًا. ومع ذلك، يتوقع السوق خفضًا بنهاية هذا العام. واستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في الارتفاع اليوم، حتى على الرغم من قوة الدولار الأمريكي في السوق.

خفّض بنك كندا، تماشيًا مع التوقعات، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%. وجاء هذا القرار مدفوعًا بالانخفاض الأخير في التضخم وتدهور التوقعات الاقتصادية بسبب الحرب التجارية. ولا يزال احتمال إجراء المزيد من التخفيضات أقل وضوحًا. انتعش زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي ( USDCAD ) بقوة في الجلسة الأخيرة بعد يومين من الانخفاض الحاد.

انخفضت أسهم شركة إنفيديا بأكثر من 3% إثر أنباء عن حظر صيني على شركات التكنولوجيا المحلية شراء رقائقها.

في الوقت نفسه، حققت الأسهم الصينية ارتفاعًا حادًا بفضل توقعات باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشرا HK.cash و CHN.cash إلى أعلى مستوياتهما منذ عام 2021. ومن المتوقع أن تصل استثمارات رأس المال في الذكاء الاصطناعي إلى ما يقرب من 100 مليار دولار هذا العام، مدفوعة ليس فقط بالإنفاق الحكومي، ولكن أيضًا بشركات خاصة مثل علي بابا وتينسنت.

انخفضت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا ( COFFEE ) من آيس بنسبة 7.50% اليوم بعد تغييرات في توقعات الطقس في البرازيل، متراجعةً عن أعلى مستوياتها المحلية. وتشير التوقعات إلى المزيد من هطول الأمطار الأسبوع المقبل، مما يخفف من مخاوف الجفاف.