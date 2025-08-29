ملخص يومي: قطاع التكنولوجيا يُجبر وول ستريت على التراجع 📉الذهب والفضة يرتفعان

- اختتمت جلسة التداول الأوروبية على انخفاض، مع سيطرة البائعين منذ البداية تقريبًا. انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6% تقريبًا، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.8% تقريبًا، وانخفض مؤشر فوتسي البريطاني بأكثر من 0.3%.
- في الولايات المتحدة، تتعرض المؤشرات الرئيسية أيضًا لضغوط في الجلسة الأخيرة من الأسبوع. انخفض مؤشر ناسداك 100 (US100) بأكثر من 1.2%، كما خسر مؤشرا US30 وUS500 بعضًا من قيمتهما. تُثقل أسهم التكنولوجيا كاهل السوق، مدفوعةً بانخفاضات حادة في أسهم أشباه الموصلات والبرمجيات.
- انخفض سهم إنفيديا بأكثر من 3%، وتُظهر أسهم تايوان لأشباه الموصلات خسائر مماثلة، وانخفض سهم برودكوم بأكثر من 4%، بينما انخفض سهم أوراكل بنسبة 6.5% تقريبًا. أما القطاعات الأفضل أداءً اليوم فهي قطاع الطاقة (على الرغم من الانخفاضات الطفيفة في أسعار النفط والغاز) وقطاع الرعاية الصحية.
- جاءت بيانات الولايات المتحدة اليوم متباينة. جاءت قراءة تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي متوافقة مع التوقعات، في حين لم يُظهر الدخل والإنفاق الشخصي أي مفاجآت. ومع ذلك، أشار استطلاع جامعة ميشيغان إلى تراجع ثقة المستهلكين وانخفاض توقعات التضخم. مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (أغسطس): 58.2 (المتوقع: 58.6؛ السابق: 58.6)
الأوضاع الراهنة: 61.7 (المتوقع: 60.8؛ السابق: 60.9)
التوقعات: 55.9 (المتوقع: 57.5؛ السابق: 57.2)
توقعات التضخم لسنة واحدة: 4.8% (المتوقع: 5.0%؛ السابق: 4.9%)
توقعات التضخم لخمس إلى عشر سنوات: 3.5% (المتوقع: 3.9%؛ السابق: 3.9%)
- بيانات الولايات المتحدة (يوليو):
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) على أساس سنوي: 2.6% (المتوقع: 2.6%؛ السابق: 2.6%)
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) على أساس شهري: 0.2% (المتوقع: 0.2%؛ السابق: 0.3%)
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) على أساس سنوي: 2.9% (المتوقع: 2.9%؛ السابق: ٢.٨٪
إنفاق المستهلك (شهريًا): ٠.٥٪ (المتوقع ٠.٥٪؛ السابق ٠.٣٪)
الدخل الشخصي (شهريًا): ٠.٤٪ (المتوقع ٠.٤٪؛ السابق ٠.٣٪)
الاستهلاك الشخصي الحقيقي (شهريًا): ٠.٣٪ (المتوقع ٠.٣٪؛ السابق ٠.١٪)
مخزونات التجزئة باستثناء السيارات (أولية): ٠.١٪ (السابق -٠.١٪)
مخزونات الجملة (شهريًا): ٠.٢٪ (المتوقع ٠.١٪؛ السابق ٠.١٪)
الميزان التجاري السلعي المسبق: -١٠٣.٦٠ مليار دولار (المتوقع -٩٠.٢ مليار دولار؛ السابق -٨٤.٨٥ مليار دولار)
- انخفض الدولار الأمريكي بنسبة تقارب ٠.١٪، بينما ارتفع زوج اليورو/دولار أمريكي. تشهد المعادن النفيسة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر الذهب بأكثر من 0.8% ليتجاوز 3450 دولارًا للأونصة، بينما كسر سعر الفضة مستويات لم تشهدها منذ خريف 2011، ليتداول بالقرب من 40 دولارًا للأونصة.
- في السلع الزراعية، ينصب التركيز على الذرة، حيث ارتفعت بعد أن أشارت بيانات "برو فارمر" إلى حصاد أقل من توقعات وزارة الزراعة الأمريكية، وعقب أحدث تقرير للجنة تداول السلع الآجلة (COT)، والذي أظهر أن صناديق الأموال المُدارة زادت مراكزها الطويلة بينما قلصت عددًا كبيرًا من مراكزها القصيرة.
- في سوق العملات المشفرة، تسيطر الخسائر. تراجع سعر البيتكوين إلى 108,000 دولار، مع تعرض معظم العملات البديلة، بما في ذلك إيثريوم ودوجكوين، لضغوط أيضًا.