١١:٣٣ م · ٢ ديسمبر ٢٠٢٥

ملخص يومي: الآمال في خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي في ديسمبر تدعم وول ستريت

• من الواضح أن المعنويات في وول ستريت أكثر إيجابية اليوم، حيث انتعشت المؤشرات قليلاً بعد تراجع الأمس. ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.65%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.4%، مما يشير إلى عودة تدريجية للتفاؤل بين المستثمرين.
• تُعزى هذه المكاسب بشكل رئيسي إلى تزايد توقعات المستثمرين بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر. تُقدر الأسواق حاليًا احتمالية هذه الخطوة بما يتراوح بين 84% و87%. يدعم احتمال خفض أسعار الفائدة شهية المخاطرة ويعزز معنويات السوق.
• أعلن دونالد ترامب أنه يخطط لتعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام 2026، مما يشير إلى إمكانية تغيير جيروم باول في منصبه مبكرًا.
• تباينت أداء الأسواق الأوروبية يوم الأربعاء. ارتفع مؤشرا داكس الألماني وإيبكس الإسباني بنحو 0.5%، بينما سجل مؤشر يورو ستوكس 50 أيضًا مكاسب قوية بلغت 0.42%. في غضون ذلك، انخفض مؤشرا CAC 40 الفرنسي وAEX الهولندي بنسبة تصل إلى 0.3%.
• أظهرت بيانات التضخم في منطقة اليورو أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي تجاوز التوقعات قليلاً عند 2.2% مقابل توقعات 2.1%، بينما بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 2.4%، دون تغيير عن الشهر السابق، تماشياً مع التوقعات.
• يشهد سوق العملات المشفرة انتعاشاً حقيقياً، حيث ارتفعت عملتا بيتكوين وإيثريوم بشكل حاد في ظل توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع سعر بيتكوين بأكثر من 6% ويتداول عند حوالي 92,000 دولار أمريكي، بينما ارتفع سعر إيثريوم بنحو 8% متجاوزاً 3,000 دولار أمريكي.
• في المعادن النفيسة، انخفض سعر الذهب بنسبة 1% ليهبط إلى ما دون 4,200 دولار أمريكي، بينما انخفض سعر البلاتين بنحو 2% ليصل إلى 1,630 دولار أمريكي. من ناحية أخرى، ارتفع سعر البلاديوم بنحو 2% ليصل إلى حوالي 1,450 دولار أمريكي.
• في سوق السلع الأساسية، انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1%، ليتداول عند حوالي 59 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 1%.
