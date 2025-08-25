ملخص يومي: الأسواق توقف اندفاع الجمعة

انخفاض أسعار الغاز: انخفضت عقود الغاز الطبيعي ( NATGAS ) بنحو 2% نتيجةً لتجديد عقودها الآجلة وتوقعات جديدة تشير إلى تباطؤ في السوق الأمريكية بنهاية أغسطس وبداية سبتمبر.

يترقب السوق بفارغ الصبر النتائج المالية لشركة Nvidia za drugi kwartał 2025 يوم الأربعاء، والتي قد يكون لها تأثير كبير على معنويات المستثمرين مستقبلاً.

في وول ستريت، يُسجل مؤشر راسل 2000 أداءً ضعيفًا للغاية، بانخفاض يقارب 0.7%. في الوقت نفسه، يُعوّض مؤشر ناسداك خسائره المبكرة، ويحقق حاليًا ارتفاعًا بنسبة 0.16%. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.14%.

سيطر الدولار الأسترالي والدولار الأمريكي على سوق الفوركس. وحققت هاتان العملتان أكبر مكاسب مقابل سلة واسعة من العملات. من ناحية أخرى، لاحظنا انخفاضًا في اليورو والين الياباني. ارتفع مؤشر مناخ الأعمال الألماني الصادر عن معهد إيفو بشكل غير متوقع في أغسطس إلى 89.0 نقطة مقابل 88.6 نقطة في أغسطس. وتُعد هذه أعلى قراءة له منذ أكثر من عام، مما يشير إلى تحسن في المزاج العام للشركات الألمانية.

سجلت شركة أورستد ( ORSTED.DK ) انخفاضًا بنسبة 15% بسبب نزاع مع الإدارة الرئاسية حول مشروع مزرعة رياح في منطقة رود آيلاند.

وأشارت كريستين لاغارد إلى أن سوق العمل الأوروبي تعامل بفعالية مع الصعوبات الأخيرة، مما يشير إلى أن أسوأ الأوقات قد ولت.

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للنمسا بسبب تزايد المخاوف بشأن زيادة عجز الموازنة.

ويتوقع سوق الخيارات بشكل متزايد ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار. وقد أنهت أوروبا دورة تخفيضات أسعار الفائدة دون أي اضطراب اقتصادي خطير أو تدهور في سوق العمل، بينما يتزايد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتسريع وتعميق تخفيضات أسعار الفائدة بشكل مطرد. أصدرت شركة ليبيك بيانات متباينة حول مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة. كانت النتائج أفضل من المتوقع، على الرغم من تباطؤ معدل النمو مقارنةً بشهر يونيو.

مبيعات التجزئة في بولندا (يوليو 2025): 4.8% على أساس سنوي، سواءً بالأسعار الحالية أو بعد تعديل التضخم.