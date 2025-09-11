ملخص يومي: المؤشرات عند أعلى مستوى لها، والدولار يضعف 💲

- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.80% ليصل إلى 6,590 نقطة، وارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.70% متجاوزًا مستوى 24,000 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة - US2000 - بنسبة 1.70% ليصل إلى 2,417 نقطة.
- ارتفع مؤشر US30 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزًا 46,000 نقطة، مدفوعًا بمكاسب أسهم جولدمان ساكس، ومجموعة يونايتد هيلث، وكاتربيلر.
- انخفضت أسهم أوراكل بأكثر من 5% بعد ارتفاعها أمس بدعم من صفقة OpenAI. من ناحية أخرى، ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف من 150 دولارًا إلى 175 دولارًا.
- بعد سلسلة تقارير الاقتصاد الكلي الأمريكية الصادرة اليوم، يُعد الدولار الأمريكي أضعف عملة في مجموعة العشرة. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.28%، بينما ارتفع زوج اليورو/دولار أمريكي (EURUSD) بنسبة 0.30%. وكان الدولار الأسترالي من بين أقوى الرابحين.
- بما أن تقرير مؤشر أسعار المستهلك لم يُحدث أي مفاجأة كبيرة، فقد كان التقرير الرئيسي اليوم هو طلبات إعانة البطالة.
- طلبات البطالة الجديدة: 263 ألف طلب مقابل 235 ألف طلب متوقع و237 ألف طلب سابق - وهي أعلى قراءة منذ أكتوبر 2021.
- يُسلط تباطؤ سوق العمل الضوء الآن على المستثمرين. وهذه البيانات تحديدًا هي التي تدعم سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي بدءًا من سبتمبر. ويتوقع السوق الآن ثلاثة تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.
- كما هو متوقع، ارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس إلى 2.9% على أساس سنوي من 2.7% على أساس سنوي. وظل معدل التضخم الأساسي مرتفعًا عند 3.1% على أساس سنوي. وكانت المفاجأة الوحيدة هي الارتفاع الطفيف في مؤشر أسعار المستهلك الشهري، الذي ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 0.3% على أساس شهري.
- رحّبت الأسواق بقرار البنك المركزي الأوروبي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، تماشيًا مع التوقعات. وظل سعر الفائدة على الودائع عند 2%. ورغم أن القرار بحد ذاته لم يكن مفاجئًا، إلا أن تصريحات الرئيسة كريستين لاغارد لفتت انتباه السوق.
- خلال المؤتمر الصحفي، أكدت لاغارد أن عملية انكماش التضخم في منطقة اليورو قد توقفت، وأن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي. ونتيجةً لذلك، لا يستبعد البنك رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استدعى الوضع التضخمي ذلك.
- يتوقع المستثمرون أن أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستبقى عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة.
- لم تتغير توقعات التضخم في الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ، على الرغم من رفع التوقعات لعامي 2025 و2026 بنسبة 0.1%. من المتوقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 2.4% في عام 2025، و1.9% في عام 2026، و1.8% في عام 2027.
- في الوقت نفسه، ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2025 (1.2% مقابل 0.9%) و2026 (1% مقابل 1.1%)، بينما ظلت توقعات عام 2027 دون تغيير (1.3%).
- بلغ التغير في مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، 71 مليار قدم مكعب، مقابل 68 مليار قدم مكعب متوقعة و55 مليار قدم مكعب سابقًا.
- ارتفع سعر البيتكوين إلى ما يزيد عن 114 ألف دولار أمريكي، بينما حققت الإيثريوم مكاسب بأكثر من 1.5%. ويدعم ضعف الدولار والتفاؤل في أسواق الأسهم المعنويات السائدة في سوق العملات المشفرة.