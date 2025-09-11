ملخص يومي: المؤشرات عند أعلى مستوى لها، والدولار يضعف 💲

كما هو متوقع، ارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس إلى 2.9% على أساس سنوي من 2.7% على أساس سنوي. وظل معدل التضخم الأساسي مرتفعًا عند 3.1% على أساس سنوي. وكانت المفاجأة الوحيدة هي الارتفاع الطفيف في مؤشر أسعار المستهلك الشهري، الذي ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 0.3% على أساس شهري.