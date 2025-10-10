حصاد الأسواق (10.10.2025)

- ارتفاع العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية
- انتهاء الحرب في مضيق غزة
- بيانات جامعة ميشيغان محط أنظار المتداولين
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة اليوم بعد جلسة أمس التي هيمن عليها البائعون. ومع ذلك، تمكن كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 من تعويض جزء كبير من خسائرهما عند إغلاق أمس. وارتفعت أسهم شركتي بيبسيكو ويونايتد إيرلاينز بنسبة تتراوح بين 3% و4% بعد إعلان نتائج الربع الثالث.
- تتركز الأضواء اليوم على قراءات جامعة ميشيغان حول ثقة المستهلك وتوقعات التضخم (16:00)، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (جولسبي، مسلم).
- انخفض مؤشر الأسهم الآسيوية القياسي بنسبة 0.8%، بعد أن دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشرات الأسهم في اليابان والصين إلى الانخفاض. وانخفضت شركة SMIC الصينية لإنتاج أشباه الموصلات بنسبة 7% على خلفية أنباء عن خفض شركات الوساطة لنسبة تمويل هامش السهم إلى الصفر، مستشهدة بتقييمات عالية. ويستعد مؤشر أسهم التكنولوجيا الصينية من هونغ كونغ لأسوأ أسبوع له منذ أوائل أغسطس.
- وتسجل سلع الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي انخفاضات طفيفة للغاية. في المعادن، لم يشهد الذهب تغيرًا يُذكر، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 1.4% أخرى.
- قررت الصين أمس فرض قيود على تصدير المنتجات التي تحتوي على كميات ضئيلة من المواد أو المعادن الصينية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة. ونتيجةً لذلك، سيتطلب إعادة بيع أي منتج يحتوي على مكون صيني الحصول على ترخيص خاص من بكين.
- صرح دونالد ترامب بأنه قد يتعين على الأمريكيين "التوقف ببساطة عن استيراد هذا الكم الهائل من البضائع من الصين". كما أشار إلى أن الولايات المتحدة أعدت اقتراحًا يُحظر بموجبه على الطائرات الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة التحليق في الأجواء الروسية. علاوة على ذلك، فتحت الولايات المتحدة أمس تحقيقًا بشأن شركة TP-Link الصينية المُصنّعة لأجهزة التوجيه وأجهزة الواي فاي، مُشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
