١٠:٠٥ ص · ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: مؤشر أسعار المستهلك النرويجي أعلى قليلاً من المتوقع

  • ارتفع مؤشر أسعار المستهلك النرويجي بشكل طفيف.
  • ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الكرونة النرويجية بشكل طفيف بعد القراءة.
بلغ مؤشر أسعار المستهلك النرويجي 3.6% على أساس سنوي مقابل 3.5% متوقعة و3.5% سابقًا
 
 

المصدر: xStation5

