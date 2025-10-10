عاجل: مؤشر أسعار المستهلك النرويجي أعلى قليلاً من المتوقع

- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك النرويجي بشكل طفيف.
- ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الكرونة النرويجية بشكل طفيف بعد القراءة.
المصدر: xStation5
ملخص يومي: التوترات بين الولايات المتحدة والصين تُشعل شرارة أكبر موجة بيع منذ "يوم التحرير" ✂️
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل(10.10.2025)
الحكومة الأمريكية تبدأ تسريح الموظفين الفيدراليين؛ وتراجع وول ستريت يتعمق 🔨
تسارع نمو شركة أبلايد ديجيتال ارتفاع أسهمها بنحو 20%