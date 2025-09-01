ملخص يومي: المعادن الثمينة تعود إلى الواجهة؛ الدولار يتراجع 📌

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة بنحو 0.10% في أول أيام الأسبوع. ويُعدّ تقلب السوق محدودًا نظرًا لإغلاق أسواق النقد الأمريكية اليوم بمناسبة عطلة عيد العمال.

قد تُعزى المكاسب الطفيفة في العقود الآجلة إلى قرار محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ويطعن هذا القرار، الصادر يوم الجمعة، في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس.

قد يُسهم هذا القرار في تخفيف معاناة العديد من الشركات وتحسين آفاق النمو الاقتصادي.

يشهد سوق السلع الأساسية ارتفاعات قوية، حيث نشهد ارتفاعات قوية في أسعار المعادن النفيسة والذهب والفضة. كما ترتفع أسعار النفط. من ناحية أخرى، يشهد الغاز الطبيعي انخفاضات حادة، مواصلًا اتجاهه الهبوطي.

من بين أكبر الخاسرين في عملات مجموعة العشرة الفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي والدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، يُحقق الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي أداءً جيدًا نسبيًا. ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% ليصل إلى 1.1701.

لا يزال سوق العملات المشفرة يعاني من ضعف في المعنويات، على الرغم من أن وتيرة الانخفاضات تتراجع تدريجيًا. اليوم، تحاول بيتكوين التعافي (+0.36% لتصل إلى 108,600 دولار أمريكي)، بينما تشهد عملات بديلة أخرى، بما في ذلك إيثريوم، تراجعًا واضحًا (-1.70% لتصل إلى 4,320 دولارًا أمريكيًا).

بدأت بورصة وورلد ليبرتي فاينانشال ( WLFI ) التداول اليوم على منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية، بما في ذلك بينانس، وأوكي إكس، وبايبت. الرمز المميز، الذي بُيّع العام الماضي كأداة تصويت، متاح الآن للتداول.