اقرأ أكثر

ملخص يومي: المعادن الثمينة تعود إلى الواجهة؛ الدولار يتراجع 📌

٩:٥٩ م ١ سبتمبر ٢٠٢٥
  • ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة بنحو 0.10% في أول أيام الأسبوع. ويُعدّ تقلب السوق محدودًا نظرًا لإغلاق أسواق النقد الأمريكية اليوم بمناسبة عطلة عيد العمال.
  • قد تُعزى المكاسب الطفيفة في العقود الآجلة إلى قرار محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ويطعن هذا القرار، الصادر يوم الجمعة، في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس.
  • قد يُسهم هذا القرار في تخفيف معاناة العديد من الشركات وتحسين آفاق النمو الاقتصادي.
  • يشهد سوق السلع الأساسية ارتفاعات قوية، حيث نشهد ارتفاعات قوية في أسعار المعادن النفيسة والذهب والفضة. كما ترتفع أسعار النفط. من ناحية أخرى، يشهد الغاز الطبيعي انخفاضات حادة، مواصلًا اتجاهه الهبوطي.
  • من بين أكبر الخاسرين في عملات مجموعة العشرة الفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي والدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، يُحقق الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي أداءً جيدًا نسبيًا. ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% ليصل إلى 1.1701.
  • لا يزال سوق العملات المشفرة يعاني من ضعف في المعنويات، على الرغم من أن وتيرة الانخفاضات تتراجع تدريجيًا. اليوم، تحاول بيتكوين التعافي (+0.36% لتصل إلى 108,600 دولار أمريكي)، بينما تشهد عملات بديلة أخرى، بما في ذلك إيثريوم، تراجعًا واضحًا (-1.70% لتصل إلى 4,320 دولارًا أمريكيًا).
  • بدأت بورصة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI) التداول اليوم على منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية، بما في ذلك بينانس، وأوكي إكس، وبايبت. الرمز المميز، الذي بُيّع العام الماضي كأداة تصويت، متاح الآن للتداول.
  • WLFI هو مشروع مرتبط مباشرةً بالعائلة الرئاسية الأمريكية، بما في ذلك دونالد ترامب.
share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات