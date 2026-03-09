ملخص يومي: الشرق الأوسط يُشعل سوق النفط

يشهد الخليج العربي اليوم يومًا آخر من الصراع، ولا يزال الوضع متوترًا في المنطقة.

في أعقاب تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، لتقترب لفترة وجيزة من 115-120 دولارًا للبرميل. وجاء هذا الارتفاع ردًا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، ورد إيران على منشآت النفط في المنطقة، مما أثار مخاوف بشأن اضطرابات في إمدادات النفط العالمية.

أعلنت دول مجموعة السبع استعدادها للإفراج عن أجزاء من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية إذا اقتضت ظروف السوق ذلك. ويهدف هذا الإجراء إلى كبح جماح الارتفاع المفاجئ في الأسعار وتخفيف آثار اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقد ساهم مجرد الإعلان عن تدخل محتمل من جانب مجموعة السبع في تهدئة معنويات السوق جزئيًا، وخفض أسعار النفط. ونتيجة لذلك، انخفض سعر البرميل إلى ما دون 100 دولار.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يدرس خيارات مختلفة للحد من ارتفاع أسعار النفط وسط التوترات في الشرق الأوسط. أشار أيضًا إلى وجود خطة لوقف المزيد من ارتفاع أسعار النفط، لكنه لم يكشف عن تفاصيل تنفيذها.

لا تزال مؤشرات وول ستريت تحت ضغط، رغم التخفيف الجزئي لبعض الخسائر السابقة. عند كتابة هذا التقرير، قبيل الساعة الثامنة مساءً، انخفض مؤشر داو جونز بنحو 0.7%، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.3%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك ارتفاعًا طفيفًا.

كما شهدت الأسواق الأوروبية اليوم اتجاهًا بيعيًا واضحًا. فقد انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بأكثر من 0.3%، وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1%، وانخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 0.8%، وتراجع مؤشر إيبكس 35 الإسباني بأكثر من 0.7%.

في يناير، سجل القطاع الصناعي الألماني انخفاضًا حادًا في الطلبات بنسبة 11.1% على أساس شهري، متجاوزًا بكثير التوقعات التي بلغت 4.5%، مما عوّض الزيادة التي سُجلت في ديسمبر بنسبة 6.4%. انخفضت الطلبات المحلية بنسبة 16.2%، والطلبات الخارجية بنسبة 7.1%، بينما تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5%.

في سوق المعادن النفيسة، انخفض سعر الذهب بنحو 0.5%، ليحوم حول 5100 دولار للأونصة. أما الفضة، فكان أداؤها أفضل، إذ ارتفعت بنحو 1.7% لتقترب مجدداً من 85 دولاراً للأونصة. وشهد كل من البلاديوم والبلاتين ارتفاعاً مماثلاً، حيث زاد سعرهما بأكثر من 4% اليوم.

انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 6% في تداولات اليوم.