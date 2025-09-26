ملخص يومي: مؤشر أسعار المستهلكين المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لا يُغير توقعات السوق؛ الفضة ترتفع بنسبة 3.00% 📈

أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف، بعد أن جاء تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي متوافقًا مع التوقعات. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.50%، ومؤشر US100 بنسبة 0.25%، ومؤشر US2000 بنسبة 0.70%.



يُعد الدولار الأمريكي والدولار الكندي من أضعف عملات مجموعة العشرة. وانخفض مؤشر الدولار USDIDX بنسبة 0.25%. في المقابل، صعد الجنيه الإسترليني. وارتفع زوج اليورو/دولار أمريكي بنسبة 0.33%.



توافقت قراءات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة مع توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ، لذا كان رد الفعل الفوري على زوج اليورو/دولار أمريكي محدودًا.



علاوة على ذلك، لا يبدو أن هذه القراءة ستغير بشكل كبير توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي مقارنةً بما كان السوق يتوقعه بالفعل. أظهر تقرير أغسطس ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وارتفاع التضخم الكلي بنسبة 2.7% على أساس سنوي.



صرح توماس باركين، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة اليوم أن البيانات الواردة ستحدد ما إذا كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي مواصلة خفض أسعار الفائدة. ويحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهدافه المتعلقة بالتوظيف. ووفقًا لباركين، يبدو أن معدل البطالة أقل استقرارًا، لكن وضع التضخم أفضل.



في سبتمبر، تدهورت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة بنحو 5%. وانخفضت توقعات التضخم السنوية بشكل طفيف إلى 4.7%، لكن التوقعات طويلة الأجل ارتفعت إلى 3.7%، مواصلةً بذلك الاتجاه التصاعدي الأخير.



بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الشهري في كندا 0.2% مقابل 0.1% المتوقعة، بعد انخفاض بنسبة -0.1% سابقًا.



تعزز شركة IBM مكانتها بثبات كواحدة من الشركات الرائدة في مجال التقنيات الحديثة، مع التركيز بشكل خاص على الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي.



وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُلزم شركة ByteDance بتقليص سيطرتها على الشركة إلى 20% كحد أقصى. ستحتفظ مجموعة المستثمرين بقيادة الولايات المتحدة (بما في ذلك أوراكل، وسيلفر ليك، وإم جي إكس) بحوالي 45%، بينما ستذهب نسبة الـ 35% المتبقية إلى مستثمرين حاليين/جدد.



ارتفعت أسعار النفط اليوم بنحو 0.5%، مدفوعةً بضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشتري الطاقة الروسية. ويحث ترامب قادةً مثل أردوغان وأوربان على التوقف عن شراء النفط من روسيا، بهدف التعجيل بإنهاء الحرب في أوكرانيا.



نشهد من جديد انتعاشًا قويًا في سوق المعادن النفيسة، حيث ارتفعت الفضة بنحو 3.0% وارتفع الذهب بنسبة 0.8%.

