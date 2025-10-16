ملخص يومي: مؤشرات الأسهم تتراجع عند الإغلاق، والذهب يختبر مستوى 4300 دولار 💰

- محت مؤشرات الأسهم الأمريكية جزءًا من مكاسبها في بداية الجلسة، وتتداول الآن على انخفاض. انخفض مؤشرا US500 وUS100 بنسبة 0.30%، بينما خسر مؤشر US2000 نسبة 1.20%.
- يشهد الدولار الأمريكي أيضًا تراجعًا، ويُصنف من بين أضعف عملات مجموعة العشرة، بعد الدولار الأسترالي مباشرةً. انخفض مؤشر USDIDX بنسبة 0.35%، متفاعلًا مع منطقة مقاومة رئيسية.
- ارتفع سعر الذهب بنسبة 2.00% أخرى، مقتربًا من المستوى الرئيسي التالي عند 4,300 دولار للأونصة. بالأمس، تجاوز الذهب 4,200 دولار، لتتجاوز مكاسبه منذ بداية العام 62%.
- يدعم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي استمرار التيسير النقدي. يعتقد والر أن البيانات الحالية تبرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، وأن المزيد من التخفيضات سيكون مناسبًا.
- يشير باركين إلى "تحول واضح" في سوق العمل - حيث أفاد المديرون عن العديد من المرشحين لكل وظيفة، وهو دليل على ضعف الطلب على العمالة. مع قلة البيانات الموثوقة، فإن الاحتياطي الفيدرالي "يتصرف على نحو أعمى".
- يُجادل ميران بضرورة خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس نظرًا لتزايد حالة عدم اليقين، مع أنه يتوقع خفضها بمقدار 25 نقطة أساس عمليًا. ويرى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تُمثل الخطر الرئيسي على المدى القصير.
- انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.05% ليصل إلى 57 دولارًا للبرميل. اختتم ترامب اجتماعه مع بوتين، مُعربًا عن ارتياحه للتقدم المُحرز. ومن المتوقع أن يجتمع كبار المستشارين من الجانبين الأسبوع المقبل.
- التغير الأسبوعي في أسعار الغاز الطبيعي وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية: الحالي 80 مليار قدم مكعب؛ المتوقع (توقعات XTB): 76 مليار قدم مكعب؛ السابق: 80 مليار قدم مكعب. سجّلت شركة NATGAS انخفاضات طفيفة بعد صدور البيانات.
- ارتفعت أسهم Salesforce بنسبة 8% بفضل التوقعات الإيجابية. رفعت الشركة توقعاتها لإيراداتها إلى ما يزيد عن 60 مليار دولار بحلول السنة المالية 2030، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 58.37 مليار دولار. نما قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي بنسبة 120% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.2 مليار دولار في إيرادات الربع الثاني. حققت شركة Thermo Fisher Scientific (TMO.US) مكاسب بنحو 4% قبل بدء التداول، بعد إعلانها عن شراكة استراتيجية مع OpenAI لدمج حلول الذكاء الاصطناعي في مجالات أعمال رئيسية.
- أعلنت شركة TSMC (TSM.US) عن نتائج قوية للربع الثالث من عام 2025، متجاوزةً التوقعات بنمو كبير في الإيرادات والأرباح، مؤكدةً ريادتها في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي. وقد عززت الطفرة في البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي هذه الأرباح، حيث كانت Nvidia وApple وقطاع الحوسبة عالية الأداء (HPC) الأوسع نطاقًا من أبرز العملاء.
- اختتم الين الياباني تعاملات اليوم كواحد من أقوى عملات مجموعة العشرة، محققًا مكاسب تراوحت بين 0.50% و0.70%. وخلال خطاب ألقاه في أوكيناوا، قدم ناوكي تامورا عدة حجج تدعم المزيد من رفع أسعار الفائدة.
- لا يزال سوق العملات المشفرة يواجه عمليات بيع كثيفة دون مؤشرات انتعاش واضحة. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 2.00% ليصل إلى 108,800 دولار أمريكي، مجددًا اختبار أدنى مستوى للتصفية الذي سجله يوم الجمعة. وانخفض سعر الإيثريوم بنسبة 1.00%، وانخفضت العملات البديلة الأخرى بنسبة 0.80%.
