ملخص يومي: مؤشرات الأسهم تتراجع عند الإغلاق، والذهب يختبر مستوى 4300 دولار 💰

ارتفعت أسهم

Salesforce

بنسبة 8% بفضل التوقعات الإيجابية. رفعت الشركة توقعاتها لإيراداتها إلى ما يزيد عن 60 مليار دولار بحلول السنة المالية 2030، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 58.37 مليار دولار. نما قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي بنسبة 120% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.2 مليار دولار في إيرادات الربع الثاني. حققت شركة

Thermo Fisher Scientific (TMO.US)

مكاسب بنحو 4% قبل بدء التداول، بعد إعلانها عن شراكة استراتيجية مع

OpenAI

لدمج حلول الذكاء الاصطناعي في مجالات أعمال رئيسية.