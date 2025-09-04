ملخص يومي: مكاسب وول ستريت على الرغم من التقارير المتباينة لمؤشري ISM وADP 🗽مؤشر US100 يرتفع بنسبة 0.5%

لا تزال البيانات الأمريكية الجديدة تُظهر ضغوطًا متزايدة على أسعار الخدمات، على الرغم من أن مؤشر أسعار الخدمات المدفوعة لمعهد إدارة التوريدات (

) جاء أقل بقليل من التوقعات، حيث لا يزال يحوم حول 70. في الوقت نفسه، يُظهر سوق العمل علامات تباطؤ، مع ضعف كل من تقرير

والمؤشر الفرعي للتوظيف لمعهد إدارة التوريدات (

). أهم البيانات الأمريكية الصادرة: