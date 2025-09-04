ملخص يومي: مكاسب وول ستريت على الرغم من التقارير المتباينة لمؤشري ISM وADP 🗽مؤشر US100 يرتفع بنسبة 0.5%

- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على الرغم من تباين بيانات قطاع الخدمات من ADP وISM. ارتفع مؤشر US100 بأكثر من 0.5%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز (US30) بنحو 0.7%. كما شهدت الأسواق الأوروبية جلسة قوية، حيث أغلق مؤشر DAX مرتفعًا بنسبة 0.72%، وتقدم كلٌّ من مؤشري FTSE 100 و Euro Stoxx 50 بأكثر من 0.4%.
- في وول ستريت، تتعرض أسهم Alphabet للضغوط، بينما تقود Amazon مجموعة شركات التكنولوجيا الكبرى بمكاسب تقارب 4%. وفي قطاع أشباه الموصلات، سجلت Taiwan Semiconductor ضعفًا ملحوظًا على الرغم من قوة القطاع بشكل عام. بعد الإغلاق، ستعلن Broadcom (AVGO.US) عن أرباحها.
- لا تزال البيانات الأمريكية الجديدة تُظهر ضغوطًا متزايدة على أسعار الخدمات، على الرغم من أن مؤشر أسعار الخدمات المدفوعة لمعهد إدارة التوريدات (ISM) جاء أقل بقليل من التوقعات، حيث لا يزال يحوم حول 70. في الوقت نفسه، يُظهر سوق العمل علامات تباطؤ، مع ضعف كل من تقرير ADP والمؤشر الفرعي للتوظيف لمعهد إدارة التوريدات (ISM). أهم البيانات الأمريكية الصادرة:
مؤشر ISM للخدمات: ٥٢ (المتوقع: ٥١؛ السابق: ٥٠.١)
مؤشر نشاط الأعمال: ٥٥ (المتوقع: ٥٣؛ السابق: ٥٢.٦)
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
مؤشر التوظيف: ٤٦.٥ (السابق: ٤٦.٤)
مؤشر الأسعار المدفوعة: ٦٩.٢ (السابق: ٦٩.٩)
مطالبات إعانة البطالة: ٢٣٧ ألفًا (المتوقع: ٢٣٠ ألفًا؛ السابق: ٢٢٩ ألفًا)
الميزان التجاري: -٧٨.٣٠ مليار دولار أمريكي (المتوقع: -٧٧.٧٠ مليارًا؛ السابق: -٥٩.١٠ مليارًا)
تغير التوظيف وفقًا لتقرير ADP: ٥٤ ألفًا (المتوقع: ٧٣ ألفًا؛ السابق: ١٠٤ آلاف)
- في قطاع التكنولوجيا، تتصدر Salesforce قائمة الانخفاضات، حيث انخفضت بنحو ٦٪ بعد إصدار توقعات إيرادات أضعف من المتوقع. بينما فاقت أرباح السهم الواحد والمبيعات الفصلية التوقعات، يشعر المستثمرون بالقلق من تباطؤ النمو، والذي يخشى البعض أن يشير إلى انكماش السوق. قلل الرئيس التنفيذي مارك بينيوف من أهمية المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه التقنية لا تُشكل تهديدًا. في سياق آخر، انخفضت أسهم جيت لاب بأكثر من 7% عقب تغيير المدير المالي وتوقعات أضعف.
- على صعيد الاقتصاد الكلي، يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.3%. ولا يزال الشعور السائد تجاه العملات المشفرة ضعيفًا - حيث انخفضت بيتكوين بنحو 2% وإيثريوم بأكثر من 3%. كما تتعرض المعادن النفيسة لضغوط، حيث انخفض الذهب بأكثر من 0.5% وتراجعت الفضة بنحو 2%، بينما شهدت المعادن الصناعية تقلبات محدودة للغاية.
- وتراجعت أيضًا سلع الطاقة: حيث انخفض النفط بأكثر من 1%، بينما استقرت أسعار الغاز الطبيعي بعد أن أظهرت بيانات التخزين زيادة قدرها 55 مليار قدم مكعب، بما يتماشى مع التوقعات.
- من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، اتخذ جون ويليامز لهجة حذرة بعض الشيء، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن يعود التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف حتى عام 2027. وأكد أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة، وحذر من مخاطر تباطؤ سوق العمل، ووصف تضخم الخدمات بأنه "مقبول" ويشير إلى الاتجاه الصحيح.