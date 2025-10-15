إدراج أسهم إليك القابضة في سوق دبي المالي

شهد سوق دبي المالي اليوم إدراج أسهم شركة أليك القابضة وبدء التداول عليها حيث استكملت الشركة الأسبوع الماضي الاكتتاب في طرحها العام الأولي، وحددت السعر النهائي للطرح عند 1.4 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى ضمن النطاق السعري المُعلن عنه سابقاً.

من جانبها طرحت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مليار سهم أي ما يعادل 20% من رأس مال شركة «أليك» وبلغ إجمالي متحصلات الطرح، 1.4 مليار درهم أو ما يعادل 381 مليون دولار ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند إدراجها في سوق دبي المالي ستبلغ 7 مليارات درهم أو 1.91 مليار دولار.

يجدر الإشارة أنه يعد هذا أكبر طرح عام أولي في قطاع الإنشاءات على الإطلاق في دولة الإمارات، وأول طرح في هذا القطاع منذ أكثر من 15 عاماً حيث شهد الطرح إقبالاً واسعاً من شريحة متنوعة من المستثمرين المتميزين، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار)، ما أسفر عن تغطية تجاوزت 21 مرة عبر الشرائح الثلاث كافة. وسجّل الطرح أحد أعلى مستويات مشاركة المستثمرين غير الإماراتيين بين الطروحات الأخيرة لشركات مملوكة للحكومة في سوق دبي المالي.