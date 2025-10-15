ميران، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يُشير إلى خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام وعملية انكماشية

- أشار عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميران إلى خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام.
- ووفقًا لميران، سيشهد سوق الإسكان انكماشًا في الأشهر المقبلة.
- يضغط إغلاق الحكومة على الاقتصاد الأمريكي، ويتراجع سوق العمل.
أشار ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي اختاره دونالد ترامب، إلى الحاجة إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، مما يمهد الطريق لتخفيضين على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام. وفي الوقت نفسه، أشار وزير الخزانة الأمريكي بيسنيت إلى إمكانية هدنة أطول للتعريفات الجمركية على الصين. وفيما يلي تفصيل تصريحات ميران من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
فيد ميران
- يبدو إجراء تخفيضين آخرين هذا العام أمرًا واقعيًا. لقد ضعف سوق العمل بشكل واضح.
- هناك الآن مخاطر هبوطية أكبر من الأسبوع الماضي
- هناك صعوبة في معرفة السعر المحايد بدقة.
- أصبح الوصول إلى السعر المحايد بسرعة الآن أكثر إلحاحًا.
- الاختلاف في رأيي وبقية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يكمن في سرعة الوصول إلى السعر المحايد.
- يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي التفكير في إدخال مستوى جديد من مخاطر الذيل.
- يحتمل أن يكون التوتر بين الولايات المتحدة والصين مهمًا للتوقعات.
- مع تغير ميزان المخاطر، أصبح الوصول إلى سياسة أكثر حيادية أمرًا أكثر إلحاحًا.
- أرى انخفاضًا كبيرًا في التضخم قادمًا بعد عام من الآن؛ وكذلك من سوق الإسكان في الأشهر المقبلة.
المصدر: xStation5
