إفتتاح الأسواق الأمريكية: ارتفاع المؤشرات الأمريكية مع توقع انتهاء خفض الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

حدّت العقود الآجلة في وول ستريت من خسائرها بشكل حاد خلال جلسة الأمس، وتشهد ارتفاعًا اليوم عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول التي ألمح فيها إلى قرب انتهاء برنامج خفض الميزانية العمومية.

تواصل المؤشرات الأمريكية انتعاشها الذي أشعلته تصريحات جيروم باول أمس، والتي لم تُشر فقط إلى الاستعداد لخفض أسعار الفائدة، بل أيضًا إلى إتمام عملية خفض الميزانية العمومية. يُقلّص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رصيد أصوله الضخم منذ عام ٢٠٢٢ بالسماح للسندات بالاستحقاق دون إعادة استثمار. وقد خُفّض أكثر من ربع إجمالي الرصيد منذ عام ٢٠٢٢، مع أن الإجمالي لا يزال مرتفعًا مقارنةً بعمليات الشراء القياسية التي بدأت في أوائل عام ٢٠٢٠. إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي وقف خفض الميزانية العمومية، فسيتعين بالضرورة ترحيل السندات المستحقة. قد يؤدي هذا التحول في السياسة إلى انخفاض عام في أسعار الفائدة السوقية. حاليًا، لا تزال العائدات عند مستويات مرتفعة، حتى في ظل خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500. قيل سابقًا إنه بدون عمليات شراء الأصول، لن يتمكن سوق الأسهم الأمريكية من تحقيق مكاسب. وكما هو موضح، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 3000 نقطة منذ بدء التخفيض. المصدر: Bloomberg Finance LP

تجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب يُصعّد التوترات مع الصين مجددًا، مُشيرًا إلى احتمال تعليق مشتريات زيوت الطعام منها. وردًا على ذلك، أفادت التقارير أن الصين تدرس وقف مشتريات فول الصويا من الولايات المتحدة، مما أثار قلق المزارعين. ومع ذلك، فإن الإشارات الإيجابية المتعلقة بمفاوضات التجارة تتفوق حاليًا على الإشارات السلبية في السوق.

أعلنت شركة ASML عن نتائج مالية قوية، تُظهر مستوى مرتفعًا من الطلبات على آلات تصنيع الرقائق، مما يُظهر الزخم المُستمر لاتجاه الذكاء الاصطناعي. ويظل المستثمرون متفائلين قبل إعلان أرباح شركة TSMC التايوانية غدًا، أكبر مُصنّع لأشباه الموصلات في العالم ومورد رئيسي لشركات مثل Nvidia.

تقدم جميع قطاعات مؤشر S&P 500 الرئيسية

نلاحظ اليوم ارتفاعًا في معظم قطاعات مؤشر S&P 500. والجدير بالذكر أن قطاع المرافق العامة يُحقق أقوى المكاسب، بينما ارتفع قطاع التكنولوجيا، وهو القطاع الأكبر، بنسبة 1%.

المصدر: Bloomberg Finance LP

ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.8% اليوم، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع حركة السوق النقدية. وتفوقت الشركات ذات القيمة السوقية الأصغر على منافسيها، حيث ارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة 1.3% عند الافتتاح. ويعوض هذا الارتفاع اليوم أكثر من ثلثي الخسائر التي تكبدها خلال الجلستين الأخيرتين من الأسبوع الماضي، مما يُبطل فعليًا الإشارة الهبوطية. والأهم من ذلك، أن المؤشر لم يخترق أكبر مستوى تصحيح ضمن الاتجاه السائد من مايو ويوليو، مما قد يُشير إلى عودة إلى المسار الصعودي الرئيسي. علاوة على ذلك، تجنب مؤشر US500 الانخفاض دون مستوى تصحيح 50.0% لموجة الارتفاع الأقصر التي بدأت في أوائل سبتمبر. المصدر: xStation5

أبرز أخبار الشركات:

تعتزم شركة Apple (AAPL.US) زيادة استثماراتها في فيتنام لتقليل تعرضها التشغيلي في الصين. في الوقت نفسه، أفادت بلومبرغ أن الشركة تخطط للتعاون مع شركة BYD الصينية لاختبار وإنتاج وتعبئة منتج جديد - يُزعم أنه مركز قيادة منزلي. ارتفعت أسهم AAPL بنحو 0.8% عند الافتتاح، على الرغم من أنها لا تزال منخفضة قليلاً منذ بداية العام.

أعلنت شركة Stellantis (STLA.US) عن خططها لاستثمار 13 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة لتعديل سلسلة التوريد الخاصة بها وتقليل تأثير الرسوم الجمركية. وارتفعت أسهم STLA بنحو 0.7% عند الافتتاح. تمتلك Stellantis علامات تجارية تشمل فيات وكرايسلر وجيب وبيجو.

ارتفعت أسهم بابا جونز (PZZA.US) بنسبة تصل إلى 10% عند افتتاح الجلسة عقب تقرير لرويترز أشار إلى أن شركة إدارة الأصول Apollo Global قد تقترح شراء الشركة بسعر 64 دولارًا للسهم بهدف تحويلها إلى شركة خاصة.

ارتفع سهم بنك أوف أمريكا (BAC.US) بنسبة 4% عند الافتتاح بعد تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثالث، مدفوعًا بزيادة نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية وعمليات الدمج والاستحواذ. وبلغت ربحية السهم 1.06 دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توقعات السوق بمقدار 0.11 دولار أمريكي. كما ارتفعت إيرادات البنك بنحو نصف مليار دولار أمريكي، لتصل إلى 28.09 مليار دولار أمريكي.

كما أعلن مورغان ستانلي (MS.US) عن أداء قوي في الربع الثالث، مستفيدًا من حجم المعاملات المرتفع والأداء القوي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. وسجلت الشركة ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 44% في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، بينما بلغت الأصول المُدارة 8.9 مليار دولار أمريكي، مقتربةً من هدفها البالغ 10 مليارات دولار أمريكي. وارتفعت أسهم البنك بنسبة 6.75% في بداية الجلسة.