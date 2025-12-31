ملخص يومي: انخفاض طفيف في المؤشرات الأمريكية مع اقتراب نهاية العام

- تختتم وول ستريت العام بتصحيح طفيف. انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.3%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.4%. ويصادف اليوم آخر جلسة تداول لهذا العام، وسيتم إغلاقها أبكر من المعتاد.
- رفعت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME Group) متطلبات الهامش لعقود الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم الآجلة للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، اعتبارًا من إغلاق جلسة الأربعاء. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لزيادة تقلبات السوق، وتهدف إلى كبح جماح المضاربات.
- وفي سوق المعادن النفيسة، يشهد السوق تصحيحًا. انخفض سعر الذهب بنسبة 0.20% إلى 4330 دولارًا للأونصة، وانخفض سعر الفضة بنسبة 5% إلى 72.20 دولارًا للأونصة، وانخفض سعر البلاتين بنسبة 5.2% إلى 2055 دولارًا للأونصة، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.77% إلى 1600 دولار للأونصة.
- انخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها في شهر، مسجلةً 199 ألف طلب، بينما توقع الاقتصاديون 220 ألف طلب. ورغم ذلك، لا يزال سوق العمل ضعيفًا، ويظل معدل البطالة عند أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.
- انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع، مما دعم أسعار النفط بشكل طفيف. في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى ضعف الطلب على الوقود المكرر. وبشكل عام، تُرسل البيانات إشارة متباينة لسوق النفط.
- يشهد سوق العملات الرقمية تصحيحًا مختلطًا. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.5% ليصل إلى حوالي 88 ألف دولار، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 0.4% ويختبر مستوى 2980 دولارًا، مما يدل على أن السوق لا يزال مترددًا.
