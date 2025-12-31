ملخص يومي: انخفاض طفيف في المؤشرات الأمريكية مع اقتراب نهاية العام

انخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها في شهر، مسجلةً 199 ألف طلب، بينما توقع الاقتصاديون 220 ألف طلب. ورغم ذلك، لا يزال سوق العمل ضعيفًا، ويظل معدل البطالة عند أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات .