عاجل: التضخم في فرنسا وإسبانيا جاء متوافقا مع التوقعات.

07:45 صباحًا بتوقيت غرينتش، فرنسا - بيانات التضخم لشهر أكتوبر:
- مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: الفعلي 0.1% على أساس شهري؛ المتوقع 0.1% على أساس شهري؛ السابق -1.0% على أساس شهري؛
- مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: الفعلي 0.9% على أساس سنوي؛ المتوقع 1.0% على أساس سنوي؛ السابق 1.2% على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: الفعلي 0.1% على أساس شهري؛ المتوقع 0.1% على أساس شهري؛ السابق -1.1% على أساس شهري؛
- مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: الفعلي 0.8% على أساس سنوي؛ المتوقع 0.9% على أساس سنوي؛ السابق 1.1% على أساس سنوي؛
08:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، إسبانيا - بيانات التضخم لشهر أكتوبر:
- مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: الفعلي 0.7% على أساس شهري؛ المتوقع 0.7% على أساس شهري؛ السابق -0.3% على أساس شهري؛
- مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: الفعلي 3.1% على أساس سنوي؛ المتوقع 3.1% على أساس سنوي؛ المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الإسباني: 3.0% سنويًا؛ 0.5% سنويًا؛ 0.5% سنويًا؛ 0.2% سنويًا؛
- المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الإسباني: 3.2% سنويًا؛ 3.2% سنويًا؛ 3.0% سنويًا
تُظهر بيانات التضخم تباينًا في منطقة اليورو. ففي إسبانيا، استقر معدل التضخم الكلي وفقًا للمؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) عند 3.2% على أساس سنوي، مرتفعًا من 3.0% سابقًا، مما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار الأساسية. وإلى جانب مؤشرات مماثلة من ألمانيا، يدعم هذا الوضع حُجة البنك المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.
وفي فرنسا، انخفض معدل التضخم الكلي إلى 0.8% على أساس سنوي، وهو أقل بقليل من القراءة الأولية البالغة 0.9% و1.1% على أساس سنوي في سبتمبر.
