ملخص يومي: ارتفاع مفاجئ في تضخم مؤشر أسعار المنتجين يدعم الدولار الأمريكي 📈

تراجعت وول ستريت بعد أن خففت قراءات تضخم مؤشر أسعار المنتجين، التي فاقت التوقعات، من توقعات المستثمرين بشأن مسار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وكان مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة ( US2000: -2% ) الأكثر خسارة، يليه مؤشر داو جونز ( US30: -0.5% )، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500: -0.2% )، وناسداك ( US100: -0.1% ).

تنبع المرونة النسبية لمؤشر US100 من التفاؤل بشأن أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى (نتفليكس: +2.8%، أمازون: +2.6%، ألفابت: +0.8%، مايكروسوفت: +0.75%، إنتل: +0.15%). انتعش تضخم أسعار المنتجين ( PPI ) بعد شهر يونيو المعتدل، حيث ارتفع من 2.4% إلى 3.3% على أساس سنوي (المتوقع: 2.5%)، بينما بلغت القراءة الأساسية 3.7% (وهي الأعلى منذ أبريل 2025). وكانت أسعار الخضراوات، ووقود التدفئة، والمقطرات، والديزل، والإلكترونيات، وخردة الحديد والصلب من العوامل الرئيسية المساهمة في هذا الارتفاع.

وقد أدى ارتفاع تضخم أسعار المنتجين إلى انتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والتي ارتفعت اليوم بنحو 6 نقاط أساس.

ووفقًا لألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، والبيانات الحالية لا تبرر خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الذي اقترحه وزير الخزانة سكوت بيسنت.

ويتمثل العامل الرئيسي الثاني في السوق، والذي يُحرك التقلبات الحالية، في ترقب المحادثات بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا. لا يزال سيناريو الإعلان المفاجئ عن وقف إطلاق النار مُقَوَّماً بأقل من قيمته الحقيقية في السوق (37%)، لذا فإن أي مفاجأة قد تُغيِّر وضع التداول بشكل كبير في قطاعات مُختارة. من المُقرر عقد الاجتماع غداً الساعة 9:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

في سوق الفوركس، نشهد بشكل رئيسي انتعاشاً في الدولار الأمريكي على خلفية توقعات أقل تشاؤماً بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ( USDIDX: +0.55% ). تُعَدُّ العملات الأسترالية الأسوأ أداءً ( AUDUSD: -0.9% ، NZDUSD: -1.1% )، بينما يُظهِر الين الياباني ( USDJPY: +0.3% ) والفرنك السويسري ( USDCHF: +0.4% ) والجنيه الإسترليني ( GBPUSD: -0.4% ) أقوى مقاومة. انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 1.163.

في الربع الثاني من عام 2025، تباطأ اقتصاد منطقة اليورو بشكل ملحوظ، على الرغم من أنه تمكن من الحفاظ على نمو إيجابي. وفقًا لبيانات يوروستات، نما الناتج المحلي الإجمالي للكتلة بأكملها بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، مؤكدًا بذلك التقديرات السابقة. وصدرت إشارة مقلقة من القطاع الصناعي. ففي يونيو، انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة تصل إلى 1.3% على أساس شهري، بينما توقع الاقتصاديون انخفاضًا أقل قليلاً (-1.0%). ورغم ضعف القطاع الصناعي، ارتفع التوظيف في جميع أنحاء منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الثاني، مما يشير إلى استمرار مرونة سوق العمل.

أدى تحسن المعنويات تجاه الدولار إلى انخفاضات أكبر في أسعار الذهب والفضة. انخفض الذهب بنسبة 0.57% خلال تداولات اليوم، بينما انخفضت الفضة بنسبة 1.36%.