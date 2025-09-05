ملخص يومي: تباطؤ سوق العمل يُؤجّل خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر 💲

أنهت وول ستريت الجلسة على انخفاض. وخسر كل من مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز 0.55%، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.3%. ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى مخاوف الركود الاقتصادي بعد بيانات سوق العمل الأمريكية الضعيفة.

جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية الصادرة اليوم أقل بكثير من التوقعات. وبلغ نمو التوظيف في أغسطس 22 ألف وظيفة فقط، مقابل توقعات بـ 75 ألف وظيفة و79 ألف وظيفة في يوليو.

عقب صدور البيانات، تراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد، وانخفض بنسبة 0.65% خلال الفترة اليومية. في الوقت نفسه، ارتفع زوج اليورو/دولار أمريكي بنسبة 0.75%. كما بدأت الأسواق في احتساب خفض كامل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، إلى جانب تخفيضات أخرى في أكتوبر وديسمبر.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل بيانات الشهرين السابقين بالخفض إجمالاً. حيث تم تعديل بيانات يونيو إلى -13 ألف وظيفة (من +14 ألف وظيفة)، ويوليو إلى +79 ألف وظيفة (من +73 ألف وظيفة). بشكل عام، انخفض عدد الوظائف في شهري يونيو ويوليو بمقدار 21 ألف وظيفة عما أُعلن عنه سابقًا.

على نحو مماثل، صدرت بيانات ضعيفة عن سوق العمل في كندا، مما أثر على الدولار الكندي. من ناحية أخرى، كان أداء الفرنك السويسري والدولار النيوزيلندي قويًا اليوم.

ارتفع سعر الذهب بنحو 1.4%، ليصل إلى 3600 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ.

انخفض سعر النفط الخام بنحو 2.5%، مسجلاً أدنى مستوياته في أسبوعين وسط سعي المملكة العربية السعودية لزيادة الإمدادات في اجتماع أوبك+ يوم الأحد، ومخاوف الركود المذكورة آنفًا.

أعلنت شركة برودكوم عن زيادة في الإيرادات بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 16 مليار دولار، وارتفاع بنسبة 63% في قطاع الذكاء الاصطناعي (5.2 مليار دولار). كما حصلت على عقد بقيمة 10 مليارات دولار في مجال الذكاء الاصطناعي من شركة OpenAI ، مما رفع سعر سهمها بنسبة تصل إلى 14%.

غرّمت المفوضية الأوروبية شركة ألفابت (GOOGL.US) 2.95 مليار يورو لممارساتها الاحتكارية؛ وأعلنت جوجل أنها ستستأنف الحكم.

أغلقت الأسواق الأوروبية وبورصة واشنطن على انخفاض؛ مع ذلك، ساد قطاع الطاقة البولندي شعور إيجابي وسط مقترح بتجميد أسعار الطاقة للربع الرابع من عام 2025 وتطبيق قسائم تدفئة للمنازل.