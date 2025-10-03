عاجل: الصين تعلن استعدادها لاستثمارات قياسية في الولايات المتحدة 🗽

أهم النقاط

تضغط بكين على إدارة ترامب لتخفيف قيود الأمن القومي الأمريكية المفروضة على النشاط التجاري الصيني.

أشارت الصين إلى أنها قد تُطلق حزمة استثمارية كبيرة في المقابل، وهو عرضٌ، في حال تنفيذه، سيُمثل تحولاً جذرياً في السياسة المتبعة خلال العقد الماضي.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات، سعى المفاوضون الممثلون للرئيس شي جين بينغ أيضاً إلى إعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم الجمركية.