عاجل: الصين تعلن استعدادها لاستثمارات قياسية في الولايات المتحدة 🗽

تضغط بكين على إدارة ترامب لتخفيف قيود الأمن القومي الأمريكية المفروضة على النشاط التجاري الصيني.
أشارت الصين إلى أنها قد تُطلق حزمة استثمارية كبيرة في المقابل، وهو عرضٌ، في حال تنفيذه، سيُمثل تحولاً جذرياً في السياسة المتبعة خلال العقد الماضي.
ووفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات، سعى المفاوضون الممثلون للرئيس شي جين بينغ أيضاً إلى إعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم الجمركية.
تضغط بكين على إدارة ترامب لتخفيف قيود الأمن القومي الأمريكية المفروضة على النشاط التجاري الصيني.
أشارت الصين إلى أنها قد تُطلق حزمة استثمارية كبيرة في المقابل، وهو عرضٌ، في حال تنفيذه، سيُمثل تحولاً جذرياً في السياسة المتبعة خلال العقد الماضي.
ووفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات، سعى المفاوضون الممثلون للرئيس شي جين بينغ أيضاً إلى إعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم الجمركية.
تضغط بكين على إدارة ترامب لتخفيف قيود الأمن القومي الأمريكية على النشاط التجاري الصيني، مشيرةً إلى أنها قد تُطلق حزمة استثمارية كبيرة في المقابل - وهو عرضٌ من شأنه، في حال تنفيذه، أن يُمثل تحولاً حاداً في السياسة التي شوهدت على مدى العقد الماضي. وبالنسبة للأسواق، سيكون ذلك بمثابة إشارة إيجابية رئيسية أخرى، مما قد يُخفف بشكل كبير من المخاطر الجيوسياسية.
ووفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات، سعى المفاوضون الذين يمثلون الرئيس شي أيضاً إلى تخفيف التعريفات الجمركية على بعض المواد المستوردة. وستُستخدم هذه المدخلات في عمليات التصنيع الصينية المحتملة التي تُقام داخل الولايات المتحدة، مما يجعل تخفيض الرسوم عنصراً أساسياً في الاقتراح. وبحسب ما ورد، فقد طُرح هذا الاقتراح خلال مناقشات تجارية عُقدت في مدريد الشهر الماضي، حيث أكد المطلعون على الطبيعة السرية للمفاوضات الجارية.
عاجل: مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي تتوافق مع التوقعات
عاجل: استقالة رئيس الوزراء الفرنسي. انخفاض زوج اليورو/دولار أمريكي وFRA40
ارتفاع مؤشر JP225 بنسبة 4.5% 🚀
التقويم الاقتصادي: خطابات محافظي البنوك المركزية ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو 📄