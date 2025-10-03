ملخص يومي: ارتفاع قوي لأسعار راسل والمعادن، وأعلى مستوى في المملكة المتحدة

ترتفع المؤشرات الأمريكية رغم أن السوق لا يزال يواجه خطر الإغلاق المحتمل. ويبدو أن المستثمرين يعتقدون أن أي اضطراب مالي لن يوقف النمو. ويحقق مؤشر راسل 2000 أفضل أداء في الولايات المتحدة، مما يشير إلى إقبال كبير على المخاطرة، في حين يعاني المؤشر نفسه من نقص رأس المال.

في سوق الأسهم الأمريكية، برزت شركة بالانتير بشكل سلبي، حيث انخفضت أسهمها بنحو 5%. ويعود السبب إلى تقارير عن مشاكل في النماذج الأولية، مما أثار شكوك المستثمرين.

في البورصات الأوروبية، يهيمن النمو أيضًا، ويحافظ المستثمرون على معنويات إيجابية. وهذا يدل على أنه على الرغم من المخاوف بشأن الاقتصاد، لا تزال الأسواق متفائلة. وصل مؤشر فوتسي 100 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. ومع ذلك، لا تسير جميع البورصات الأوروبية في الاتجاه نفسه. هناك بعض الاستثناءات حيث أنهت المؤشرات اليوم بانخفاض طفيف. يتخلف مؤشرا WIG و DAX ، حيث خسرا 0.3%.

تشير الإشارات الصادرة من الصين إلى استعدادها لاستثمارات ضخمة في الولايات المتحدة. سيكون هذا الاقتراح جزءًا من اتفاقية أوسع نطاقًا تُخفف بموجبها بعض القيود التجارية.

انخفضت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأوروبي دون توقعات المحللين. ومع ذلك، لا تزال القيم في الغالب فوق المستوى المحايد. في العديد من الدول، يُظهر قطاع الخدمات علامات مرونة، مما يُعطي المستثمرين أملًا في هبوط اقتصادي تدريجي.

الوضع أسوأ في قطاع منطقة اليورو، حيث جاءت قراءات مؤشر مديري المشتريات مخيبة للآمال. كانت الانخفاضات أعمق من المتوقع، مما يُشير إلى مزيد من ضعف الإنتاج.

في الولايات المتحدة، كان أداء مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات أفضل. وأكدت القراءة أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يُظهر قوة كبيرة في هذا القطاع. جاءت بيانات معهد إدارة التوريد ( ISM ) الأمريكي مخيبة للآمال ودون التوقعات.

في سوق السلع، يرتفع النحاس بقوة، حيث ارتفع سعره بأكثر من 2%. ويرى المستثمرون في ذلك إشارة على تحسن آفاق الطلب. ويقترب سعر السلعة من أعلى مستوياته على الإطلاق.

تواصل المعادن النفيسة سلسلة مكاسبها، مسجلةً يومًا ناجحًا آخر. ارتفع البلاتين والفضة بنحو 2% اليوم.

في سوق السلع، يُعاني الكاكاو، حيث خسر أكثر من 4%. هيمن ضغط العرض على التداولات، وأدى إلى موجة بيع حادة أخرى. في الوقت نفسه، ارتفع سعر القهوة بنحو 2%.

يستمر الشعور الإيجابي في سوق العملات المشفرة، حيث يزيد المستثمرون من استثماراتهم في الأصول الرقمية. وتبرز عملة بينانس كوين أكثر من غيرها، حيث ارتفعت بأكثر من 5%. كما تشهد بيتكوين ارتفاعًا، بزيادة قدرها 2%، لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق.