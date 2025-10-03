عاجل: مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ISM أضعف من المتوقع 📉

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات: 50.0 (التوقعات: 51.7، السابق: 52.0)
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM): 50.0 (توقعات: 51.7، سابقًا: 52.0)
- مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM): 47.2 (توقعات: 46.6، سابقًا: 46.5)
- الطلبات الجديدة لقطاع الخدمات الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM): 50.4 (توقعات: 54، سابقًا: 56.0)
- أسعار الخدمات المدفوعة من معهد إدارة التوريدات الأمريكي: 69.4 (توقعات: 68، سابقًا: 69.2)
ارتفاع الغاز الطبيعي وسط توقعات بطقس أكثر برودة في الولايات المتحدة. النفط يقترب من منطقة المقاومة.
استقرار EURUSD بعد تصريحات لاجارد بشأن الوضع الراهن 💶 📌
ارتفاع الكاكاو 2% 🍫
الذهب يرتفع 1.5% وسط حالة عدم اليقين السياسي ورهانات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي 📈