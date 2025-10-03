اقرأ أكثر
٦:٠٦ م · ٣ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ISM أضعف من المتوقع 📉

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات: 50.0 (التوقعات: 51.7، السابق: 52.0)

 مؤشر التوظيف لقطاع الخدمات الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات: 47.2 (التوقعات: 46.6، السابق: 46.5)

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM): 50.0 (توقعات: 51.7، سابقًا: 52.0)

 

  • مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM): 47.2 (توقعات: 46.6، سابقًا: 46.5)
  • الطلبات الجديدة لقطاع الخدمات الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM): 50.4 (توقعات: 54، سابقًا: 56.0)
  • أسعار الخدمات المدفوعة من معهد إدارة التوريدات الأمريكي: 69.4 (توقعات: 68، سابقًا: 69.2)

 

٦ أكتوبر ٢٠٢٥, ٩:٣٤ م

ارتفاع الغاز الطبيعي وسط توقعات بطقس أكثر برودة في الولايات المتحدة. النفط يقترب من منطقة المقاومة.
٦ أكتوبر ٢٠٢٥, ٩:٢٤ م

استقرار EURUSD بعد تصريحات لاجارد بشأن الوضع الراهن 💶 📌
٦ أكتوبر ٢٠٢٥, ٧:٥٩ م

ارتفاع الكاكاو 2% 🍫
٦ أكتوبر ٢٠٢٥, ٧:٥٥ م

الذهب يرتفع 1.5% وسط حالة عدم اليقين السياسي ورهانات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي 📈

