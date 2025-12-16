من الاندفاع إلى التصحيح: كورويف ومستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

أصبحت شركة CoreWeave مؤخرًا رمزًا للتصدعات في سردية ازدهار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الذي يبدو بلا نهاية. فقد خسرت الشركة، التي كانت تُعتبر حتى وقت قريب شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، عشرات المليارات من الدولارات من قيمتها السوقية في غضون أسابيع قليلة. وانخفض سعر سهمها بنسبة عشرات بالمئة، وبدأت الأسواق تتساءل عما إذا كان تقييمها يعكس الأسس الحقيقية لأعمالها. ولا تقتصر هذه المشكلة على شركة واحدة فحسب، بل هي بمثابة إشارة تحذير لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأكمله، بما في ذلك مراكز البيانات المتخصصة، ومزودي الخدمات السحابية، ومصنعي الأجهزة.

تتعدد أسباب تراجع CoreWeave. فالشركة تواجه تأخيرات في بناء مراكز البيانات، بما في ذلك منشأة رئيسية في دينتون لشركة OpenAI، ومحاولة فاشلة للاندماج مع Core Scientific، وانتقادات من المستثمرين الذين يمتلكون مراكز بيع على المكشوف. ويعتمد نموذج أعمالها على شراء معالجات GPU متطورة وتأجير قوة الحوسبة لعملاء كبار مثل OpenAI ومايكروسوفت وMeta. ويؤدي تمويل الاستثمارات بأعباء ديون مرتفعة إلى استنزاف التدفقات النقدية وهوامش الربح، كما أن وتيرة نمو الاستثمار التي تتجاوز نمو الإيرادات تثير مخاوف بشأن فقاعة محتملة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

تبرز عدة تحديات رئيسية. فنموذج الأعمال القائم على الأجهزة باهظة الثمن والاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات يُجدي نفعًا في ظل بيئة تتسم بانخفاض تكلفة التمويل والحماس للذكاء الاصطناعي، ولكنه يصبح محفوفًا بالمخاطر مع ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الربحية. بدأ السوق يدرك مخاطر الإفراط في الاستثمار، حيث تنمو القدرة الحاسوبية بوتيرة أسرع من اليقين بأن العملاء سيستخدمونها بالكامل ويدفعون ثمنها. وقد تعرضت الشركة لتدقيق من النقاد والمستثمرين الذين يراهنون على انخفاض أسهمها، مما أدى إلى تسريع تدفقات رأس المال الخارجة وزيادة الضغط على قطاع الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

لوضع شركة CoreWeave تداعيات أوسع على سوق التكنولوجيا والمستثمرين ككل. قد تستفيد الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الكبرى من التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة، مما سيُحسّن فرص الحصول على الائتمان ويدعم الاستثمار والاستهلاك. مع ذلك، لا تعود الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي بالنفع على الجميع. إذ يمكن للشركات الرائدة في سباق الاستثمار أن تجني مزايا كبيرة، بينما قد تواجه الشركات الأقل كثافة رأسمالية ظروفًا مالية صعبة قريبًا.

المصدر: xStation5