من المقرر أن يلتقي زيلينسكي بترامب يوم الأحد: هل يمثل ذلك أملاً متجدداً في تحقيق انفراجة؟

القنوات الدبلوماسية الأمريكية الأوكرانية
- من المقرر أن يلتقي الرئيس زيلينسكي دونالد ترامب في فلوريدا لمناقشة إطار عمل أمريكي مقترح لخطة سلام "ملموسة".
- ومن المتوقع أن تركز المناقشات على الترتيبات الأولية المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، والإطار المستقبلي لوقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار في نهاية المطاف.
- ومع ذلك، أكد السيد زيلينسكي أن التوقيع الرسمي لا يزال غير مؤكد؛ فالاجتماع يهدف بالدرجة الأولى إلى تقييم ما إذا كان المقترح الأمريكي يفي بالحد الأدنى من متطلبات كييف.
- ويُذكر أن الاجتماع مُقرر عقده في أقرب وقت يوم الأحد المقبل.
العلاقات الأمريكية الروسية
- يأتي هذا الاجتماع عقب تقديم واشنطن مقترحات مكتوبة إلى موسكو تُحدد ملامح تسوية محتملة للنزاع.
- وبتوجيهات من فلاديمير بوتين، أجرى يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين، محادثات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية؛ واتفق الطرفان فقط على استمرار الحوار.
- وتتعمد موسكو التكتم على تفاصيل محددة، في إشارة استراتيجية إلى أن الكرملين يختبر إمكانية تقديم تنازلات دون الالتزام بموقف مُلزم.
الصناعات الدفاعية الروسية وصادرات الأسلحة
- أعلنت روسيا صراحةً أن إمدادات الذخائر للخطوط الأمامية لها الأولوية على عقود التصدير، مما يستدعي تأخيرات في عمليات التسليم الخارجية.
- يُبرز هذا الترتيب للأولوية كلاً من معدل الخسائر الكبير في المعدات في النزاع الدائر، والقيود المالية والتصنيعية التي يواجهها قطاع الدفاع الروسي.
- بالنسبة للمشترين التقليديين للمعدات الروسية، تُشير هذه التأخيرات إلى تزايد المخاطر السيادية، مما قد يدفعهم إلى البحث عن موردين بديلين، ويُضعف نفوذ روسيا طويل الأمد وقوتها الناعمة.
الاستنتاجات الاستراتيجية الرئيسية
- تستغل الولايات المتحدة دورها كداعم رئيسي لكييف ووسيط مركزي مع الكرملين للضغط على كلا الجانبين، وإنشاء ممر تفاوضي فعال.
- تبقى قوة أوكرانيا التفاوضية قوية نسبيًا طالما استمر الدعم الغربي، لا سيما في ظل مواجهة روسيا لاختناقات في التصنيع وتضرر سمعتها في سوق الأسلحة العالمية.
- في المقابل، يبدو أن موسكو تراهن على حرب استنزاف، ساعيةً لإظهار قدرتها الدائمة على خوض الصراع لانتزاع شروط سياسية أكثر ملاءمة، مثل تخفيف العقوبات جزئيًا.
- الخلاصة: على الرغم من أن المحادثات الأمريكية الأوكرانية الروسية توفر إطارًا سياسيًا لعملية السلام، وأن التحديات الصناعية الروسية تُرجّح الكفة قليلًا لصالح التحالف الأوكراني الغربي، إلا أن هذه العوامل لا تكفي بعدُ لفرض نتيجة فورية.
- يبقى السيناريو الأرجح هو عملية تفاوض مطولة. من المرجح أن تُماطل روسيا لأسابيع أو شهور، محاولةً العودة إلى مطالبها الأولية لعام 2022، وهي الشروط التي جُدّدت خلال اجتماع ترامب وبوتين في وقت سابق من هذا العام.
قد يؤدي تصاعد الأخبار المتعلقة بأوكرانيا إلى تراجع طفيف في الأسعار خلال جلسة اليوم، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض أحجام التداول بشكل استثنائي خلال فترة العطلات.
