من المقرر أن يلتقي زيلينسكي بترامب يوم الأحد: هل يمثل ذلك أملاً متجدداً في تحقيق انفراجة؟

الخلاصة: على الرغم من أن المحادثات الأمريكية الأوكرانية الروسية توفر إطارًا سياسيًا لعملية السلام، وأن التحديات الصناعية الروسية تُرجّح الكفة قليلًا لصالح التحالف الأوكراني الغربي، إلا أن هذه العوامل لا تكفي بعدُ لفرض نتيجة فورية.