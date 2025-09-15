منصة «التوازن العقاري» تفتح أبوابها لطلبات المواطنين في الرياض

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض منصة «التوازن العقاري» الإلكترونية، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية داخل العاصمة. وتستمر فترة التقديم حتى 23 أكتوبر 2025 عبر الرابط الرسمي للمنصة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، ومنها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

يشار أنه تشترط المنصة أن يكون المتقدم متزوجاً أو فوق 25 عاماً، وألا يمتلك عقاراً آخر، مع إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات في مدينة الرياض. كما يُلزم المستفيد بعدم بيع الأرض أو رهنها أو التصرف بها لمدة عشر سنوات، باستثناء الرهن المخصص لتمويل البناء.

كما أوضحت الهيئة أن أسبقية التسجيل لا تمنح أفضلية في الاستحقاق، وأن المنصة الرقمية هي القناة الرسمية الوحيدة للتقديم، ولا يمثلها أي جهة أو وسيط خارجي وخصصت الهيئة مركز اتصال موحداً عبر الرقم 19998 لتقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات، مؤكدة أن جميع التفاصيل والمستجدات ستُنشر عبر قنواتها الرسمية.