مساهمو بروج يقرّون توزيعات أرباح نصف سنوية بـ660 مليون دولار

أكدت شركة "بروج بي إل سي"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 29 أغسطس على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.42 مليار درهم أو ما يعادل 660 مليون دولار، بما يعادل 8.1 فلساً للسهم، بما يعكس الأداء القوي الذي حققته "بروج" في النصف الأول من العام، مدعوماً بعلاوات تسعيرية قوية، والإدارة المنضبطة للتكاليف، ومبيعات المخزون.

هذا وجددت الشركة خلال الاجتماع تأكيد اعتزامها توزيع أرباح إجمالية بقيمة 16.2 فلساً للسهم عن عام 2025، ارتفاعاً من 15.88 فلساً في عام 2024، مع توقع دفع الحصة النهائية البالغة قيمتها 8.1 فلساً للسهم في الربع الأول من عام 2026.

يشار أنه اعتمدت " بروج" منذ اكتتابها العام الأولي في شهر يونيو 2022 توزيعات أرباح بقيمة إجمالية وصلت إلى15.57 مليار درهم بما يعادل 4.24 مليار دولار بعائد إجمالي وصلت نسبته إلى 30 بالمئة.

الجدير بالذكر انه أثبتت الشركة ثقتها في آفاقها المستقبلية بشراء 141 مليون سهم ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في شهر أبريل من هذا العام.