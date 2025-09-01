اقرأ أكثر

تقارير الأرباح الرئيسية لهذا الأسبوع (01.09.2025)

٧:٥٢ م ١ سبتمبر ٢٠٢٥

 

فيما يلي بعض أهم النتائج الفصلية المقررة للشركات الأمريكية المدرجة هذا الأسبوع:

الثلاثاء، 2 سبتمبر 2025:

 

  • بعد السوق: Zscaler (ZS): القيمة السوقية 43.14 مليار دولار، وتوقعات ربحية السهم 0.8002 دولار، وتوقعات الإيرادات 706.95 مليون دولار.

 

الأربعاء، 3 سبتمبر 2025:

  • بعد السوق: Salesforce Inc (CRM): القيمة السوقية 244.98 مليار دولار، وتوقعات ربحية السهم 2.78 دولار، وتوقعات الإيرادات 10.14 مليار دولار.
  • بعد السوق: Hewlett Packard (HPE): القيمة السوقية 29.62 مليار دولار، وتوقعات ربحية السهم 0.4195 دولار، وتوقعات الإيرادات 8.35 مليار دولار.
  • قبل الافتتاح: دولار تري (DLTR): القيمة السوقية 22.78 مليار دولار، وتوقعات ربحية السهم 0.403 دولار، وتوقعات الإيرادات 4.47 مليار دولار.
  • قبل الافتتاح: كامبلز (CPB): القيمة السوقية 9.52 مليار دولار، وتوقعات ربحية السهم 0.5595 دولار، وتوقعات الإيرادات 2.33 مليار دولار.

الخميس، 4 سبتمبر 2025:

 

  • بعد الافتتاح: برودكوم (AVGO): القيمة السوقية 1.4 تريليون دولار، وتوقعات ربحية السهم 1.66 دولار، وتوقعات الإيرادات 15.82 مليار دولار.
  • بعد الافتتاح: كوبارت (CPRT): القيمة السوقية 47.2 مليار دولار، وتوقعات ربحية السهم 0.3613 دولار، وتوقعات الإيرادات 1.14 مليار دولار.
  • ما بعد السوق: لولوليمون أثليتيكا (LULU): القيمة السوقية 24.2 مليار دولار، وتوقعات ربحية السهم 2.87 دولار، وتوقعات الإيرادات 2.54 مليار دولار.
