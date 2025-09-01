عملة World Liberty Financial تبدأ بالتداول على بورصات العملات المشفرة 💲

بدأت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI) التداول اليوم على منصات تداول العملات الرقمية الرئيسية، بما في ذلك بينانس، وأوكي إكس، وبايبت. الرمز المميز، الذي طُرح في الأصل العام الماضي كأداة حوكمة، متاح الآن للتداول المفتوح.

WLFI مشروع مرتبط مباشرةً بالعائلة الرئاسية الأمريكية، بما في ذلك دونالد ترامب. يُسمح للمستثمرين الأوائل ببيع 20% فقط من حيازاتهم - وهي استراتيجية مدروسة لإدارة العرض تهدف إلى الحد من ضغوط البيع على المدى القصير. افتتح التداول عند حوالي 0.31 دولار أمريكي، لكنه انخفض لاحقًا إلى 0.24 دولار أمريكي، مما يعني أن القيمة السوقية المخففة بالكامل تبلغ 24 مليار دولار أمريكي. هذا يضع WLFI في المرتبة 26 بين جميع مشاريع العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية.

تشير التقديرات إلى أن عائلة ترامب قد كسبت بالفعل حوالي 500 مليون دولار أمريكي من مجموعة منتجات وورلد ليبرتي الأوسع، والتي تشمل العملات المستقرة، وتعدين العملات الرقمية، وصناديق الأصول الرقمية. على الرغم من الانتقادات بشأن تضارب المصالح المحتمل الناجم عن نفوذ ترامب التنظيمي، فقد اجتذب المشروع موجة من المستثمرين الأفراد الطامحين إلى تحقيق أرباح سريعة.

لا تزال معنويات سوق العملات المشفرة متباينة، على الرغم من أن موجة البيع الأخيرة تبدو متباطئة. يتماسك سعر البيتكوين قرب مستوى الدعم 108,000 دولار.

تاريخيًا، كان شهر سبتمبر شهرًا ضعيفًا بالنسبة للسوق، وغالبًا ما كان يتميز بالانخفاضات - على الرغم من وجود استثناءات، مثل العام الماضي عندما اكتسبت عملة البيتكوين 7.9% بعد انتهاء عمليات البيع في الأسبوع الأول من سبتمبر.