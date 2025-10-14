ميشلان تخفض توقعاتها لعام 2025، وأسهمها تتراجع!

انخفضت مبيعات أمريكا الشمالية بنحو 10% في الربع الثالث، مما أثر على التوقعات المعدلة.

أعلنت ميشلان، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع الإطارات، عن مراجعة كبيرة لتوقعاتها المالية لعام 2025 بالخفض. وقد انعكس هذا القرار سلبًا على نطاق واسع في سوق الأسهم، حيث كان رد فعل المستثمرين سلبيًا، مما أدى إلى انخفاض حاد في سعر سهم ميشلان. وقد انخفضت أسهم الشركة حاليًا بأكثر من 8% في سوق الأسهم الفرنسية.

ويرجع هذا التعديل إلى صعوبات السوق، لا سيما تلك التي أثرت على ميشلان في أمريكا الشمالية. وقد عدّلت الشركة توقعات أرباحها التشغيلية للقطاع إلى ما بين 2.6 مليار يورو و3 مليارات يورو، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة التي تجاوزت 3.4 مليار يورو. كما خُفّضت توقعات التدفق النقدي الحر قبل عمليات الدمج والاستحواذ، لتتراوح الآن بين 1.5 مليار يورو و1.8 مليار يورو.

ومن بين التحديات الرئيسية انخفاض المبيعات في أمريكا الشمالية بنسبة تقارب 10% خلال الربع الثالث. ويُبرز هذا الوضع التحديات التي يواجهها قطاع السيارات الأوروبي في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

