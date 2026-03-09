ملخص السوق: عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم الأوروبية وسط أزمة الطاقة 🔔

ويتراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة تصل إلى 2.00%، معمقاً بذلك انخفاضه الذي بلغ 5.51% الأسبوع الماضي، ليصبح المؤشر أدنى بنحو 7.30% من رقمه القياسي المسجل في فبراير. وانخفضت المؤشرات الرئيسية، بما فيها DE40 و FRA40 و UK100 و SPA35 ، بنسب تتراوح بين 1.50% و2.50%. في المقابل، ارتفع مؤشر تقلبات VSTOXX بنحو 4.00% ليصل إلى 30.30 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل.