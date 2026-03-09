ملخص السوق: عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم الأوروبية وسط أزمة الطاقة 🔔

- بدأت أسواق الأسهم الأوروبية الأسبوع بانخفاضات حادة، حيث أدى تصاعد الصراع مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم حالة النفور من المخاطرة.
- ويتراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة تصل إلى 2.00%، معمقاً بذلك انخفاضه الذي بلغ 5.51% الأسبوع الماضي، ليصبح المؤشر أدنى بنحو 7.30% من رقمه القياسي المسجل في فبراير. وانخفضت المؤشرات الرئيسية، بما فيها DE40 وFRA40 وUK100 وSPA35، بنسب تتراوح بين 1.50% و2.50%. في المقابل، ارتفع مؤشر تقلبات VSTOXX بنحو 4.00% ليصل إلى 30.30 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل.
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 50% في شهر مارس وحده، واقتربت لفترة وجيزة من 120 دولارًا للبرميل، وذلك في أعقاب تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية وتعطيل النقل عبر مضيق هرمز، مما أدى فعليًا إلى شلّ طريق رئيسي مسؤول عن حوالي 20 مليون برميل يوميًا من الإمدادات العالمية.
- ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات. وقفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 14% لتصل إلى 62 يورو/ميغاواط ساعة، بعد ارتفاعها بنسبة 65% في الأسبوع السابق من حوالي 30 يورو/ميغاواط ساعة.
- وتراجعت تدفقات الغاز الطبيعي المسال، وتم إغلاق منشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال في قطر. وفي الوقت نفسه، لا تزال مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي أقل من 30%، مما يزيد المخاوف بشأن نقص محتمل في الطاقة.
- سجلت ألمانيا انخفاضًا حادًا في الطلبات الصناعية بنسبة 11.1% شهريًا في يناير، وهو أسوأ بكثير من المتوقع (-4.5%)، مما عكس الزيادة التي بلغت 6.4% في ديسمبر. وانخفضت الطلبات المحلية بنسبة 16.2% والطلبات الخارجية بنسبة 7.1%، بينما تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5%. ويعود هذا الضعف بشكل رئيسي إلى التقلبات العالية، حيث انخفضت الطلبات في قطاع المنتجات المعدنية بنسبة 39.4%، بينما ارتفعت في قطاع صناعة السيارات بنسبة 10.4%.
- ترتفع عوائد السندات الحكومية الأوروبية أيضًا، حيث بدأ المستثمرون في توقع رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يوليو.
- كانت شركات الطاقة من بين الشركات القليلة المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، بينما تراجعت معظم القطاعات. وانخفض القطاع المصرفي بأكثر من 3.2%، والعقارات بنسبة 3.1%، وكان قطاع الموارد الأساسية من بين أكبر الخاسرين. وتعرضت شركات الطيران لضغوط من ارتفاع تكاليف الوقود، حيث انخفض سهم لوفتهانزا بنسبة 3.9%، بينما تراجع سهم الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم بنسبة 4.1%. في المقابل، حققت شركات الدفاع مكاسب، بما في ذلك شركة ليوناردو الإيطالية (+4.00%).
- ومن بين الشركات الكبرى، انخفض سهم رولز رويس بنسبة 3.83%، بينما خسرت شركة أنجلو أمريكان حوالي 6.30%، مما يعكس عمليات البيع الواسعة في القطاعات الدورية. وانخفض سهم روش بنسبة 4.75% بعد فشل دواء سرطان الثدي الفموي الذي تنتجه في تحقيق الهدف الرئيسي في تجربة سريرية.
- أعلنت إيران تعيين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى جديداً، مؤكدةً بذلك موقفاً سياسياً أكثر تشدداً خلال الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
- وحذرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، صناع القرار من ضرورة "الاستعداد لصدمات تاريخية".
