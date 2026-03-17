تراجع أسعار النفط وسط آمال بخفض التصعيد في الشرق الأوسط 📌

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم إلى حوالي 101 دولار للبرميل، مما يشير إلى تزايد آمال السوق في خفض تدريجي للتصعيد بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران. ويبدو أن وتيرة الهجمات من كلا الجانبين قد بدأت بالتراجع، وهو ما قد يفسره السوق على أنه فرصة محتملة لوقف إطلاق النار من جانب طهران. وتشير تصريحات من مصادر إسرائيلية إلى أن إيران ربما تكون قد بدأت بالفعل محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب. ورغم تعذر التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل، يبدو أن المستثمرين يستبعدون احتمال استمرار إيران في الصراع بمجرد توقف إسرائيل والولايات المتحدة عن هجماتهما.

ووفقًا لتقديرات بلومبيرغ، فإن إغلاق مضيق هرمز بالكامل سيستغرق حوالي شهرين لإحداث اضطراب اقتصادي عالمي حاد. ولا تزال الأسواق ترى أسبابًا للاعتقاد بإمكانية إعادة فتح المضيق في وقت أقرب.

يمثل الخليج العربي حوالي 20% من سوق النفط والغاز العالمي، حيث يتدفق حوالي 20% من هذا العرض إلى الاقتصادات المتقدمة. وتحتفظ معظم الدول الآسيوية، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، باحتياطيات تكفي لعدة أشهر أو لديها إمكانية الوصول إلى النفط والغاز الروسي. يبدو أن أوروبا هي المنطقة الأكثر عرضة للخطر.

النفط (الإطار الزمني للساعة الواحدة)

تشهد أسعار النفط انخفاضًا تدريجيًا، وعند مقارنة الارتفاعات السعرية الأخيرة بمؤشر القوة النسبية (RSI)، يمكن ملاحظة تباين هبوطي محتمل. إذا انخفضت الأسعار إلى ما دون 100 دولار، فإن مستوى الدعم الرئيسي الأول يقع عند حوالي 96 دولارًا للبرميل (استنادًا إلى ردود الفعل السعرية السابقة).