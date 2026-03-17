الولايات المتحدة: التفاؤل الجيوسياسي يدفع المؤشرات

يواصل وول ستريت صعوده، مع قوة ملحوظة في سوق الأسهم، خاصةً مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. تشير هذه المؤشرات مجتمعةً إلى أن المستثمرين يتوقعون بشكل متزايد سيناريو خفض التصعيد التدريجي في الصراع بالشرق الأوسط. والجدير بالذكر أن هذا الاعتقاد مدفوع بالتوقعات والروايات أكثر من الحقائق الملموسة. تُنفى التقارير عن مفاوضات محتملة خلف الكواليس بسرعة، إلا أن مجرد ورودها في الأخبار كافٍ للحفاظ على التفاؤل. ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 1%، وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب تقارب 0.8%، وارتفع مؤشر ناسداك بنحو 0.7%.

يبدو أن السوق في مرحلة يميل فيها إلى تصديق سيناريو إيجابي، ويسعى بنشاط إلى إيجاد حجج تدعم هذا التوقع. عمليًا، هذا يعني أن أي معلومة جديدة تشير إلى تقارب الأطراف يمكن تفسيرها على أنها اختراق، حتى وإن كانت مصداقيتها محدودة. في الأيام والأسابيع القادمة، قد تظهر إشارات مماثلة بوتيرة أكبر، وقد يكون تأثيرها على التقييمات أكبر بكثير من أهميتها الفعلية. يدعم هذا المناخ استمرار المكاسب، ولكنه يزيد أيضًا من خطر حدوث تصحيحات حادة في حال خيبت التوقعات.

في الوقت نفسه، يولي المستثمرون اهتمامًا أكبر للسياسة النقدية وإشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقبل قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية غدًا، تغيرت توقعات السوق بشكل واضح. حتى وقت قريب، كان يُنظر إلى خفض سعر الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو على أنه أمر وارد، ولكن تم التخلي عن هذا السيناريو إلى حد كبير. والسبب الرئيسي هو عدم اليقين بشأن مسار التضخم المستقبلي، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار السلع.

ومن العوامل الأخرى التي قد تؤثر على معنويات السوق على المدى القصير نتائج شركة مايكرون غدًا. اكتسبت الشركة أهمية كبيرة في الأرباع الأخيرة بسبب النقص المزمن في ذاكرة الوصول العشوائي في كل من سوق المستهلكين وقطاع مراكز البيانات. ونتيجة لذلك، تُعتبر الآن مؤشرًا هامًا لأوضاع قطاع أشباه الموصلات، وخاصة في مجال ذاكرة الوصول العشوائي. ويتوقع السوق أن تؤكد الإدارة استمرار ارتفاع الطلب والتوقعات الإيجابية للعام المقبل. من شأن هذه الإشارة أن تدعم ليس فقط الشركة نفسها، بل قطاع التكنولوجيا ككل، الذي ظل أحد المحركات الرئيسية لمكاسب وول ستريت في الأشهر الأخيرة.

وتستند المكاسب الحالية في وول ستريت بشكل أساسي إلى توقعات بتحسن الوضع الجيوسياسي، والاعتقاد بأن الأسوأ قد ولّى، على الرغم من عدم وجود تأكيد واضح. ويأتي هذا الدعم من أسس اقتصادية متينة، وآمال في استمرار قوة قطاع التكنولوجيا. في الوقت نفسه، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، والتي قد تُغير معنويات المستثمرين في أي لحظة.

المصدر: xStation5

اليوم، تُسجل العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) مكاسب قوية، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين. يفترض السوق أن أصعب فترة قد ولّت، ويتوقع عدم تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. كما يدعم هذا التفاؤل "تسريبات" حول التقدم المُحرز في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

