الولايات المتحدة: التفاؤل الجيوسياسي يدفع المؤشرات

يواصل وول ستريت صعوده، مع قوة ملحوظة في سوق الأسهم، خاصةً مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. تشير هذه المؤشرات مجتمعةً إلى أن المستثمرين يتوقعون بشكل متزايد سيناريو خفض التصعيد التدريجي في الصراع بالشرق الأوسط. والجدير بالذكر أن هذا الاعتقاد مدفوع بالتوقعات والروايات أكثر من الحقائق الملموسة. تُنفى التقارير عن مفاوضات محتملة خلف الكواليس بسرعة، إلا أن مجرد ورودها في الأخبار كافٍ للحفاظ على التفاؤل. ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 1%، وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب تقارب 0.8%، وارتفع مؤشر ناسداك بنحو 0.7%.
يبدو أن السوق في مرحلة يميل فيها إلى تصديق سيناريو إيجابي، ويسعى بنشاط إلى إيجاد حجج تدعم هذا التوقع. عمليًا، هذا يعني أن أي معلومة جديدة تشير إلى تقارب الأطراف يمكن تفسيرها على أنها اختراق، حتى وإن كانت مصداقيتها محدودة. في الأيام والأسابيع القادمة، قد تظهر إشارات مماثلة بوتيرة أكبر، وقد يكون تأثيرها على التقييمات أكبر بكثير من أهميتها الفعلية. يدعم هذا المناخ استمرار المكاسب، ولكنه يزيد أيضًا من خطر حدوث تصحيحات حادة في حال خيبت التوقعات.
في الوقت نفسه، يولي المستثمرون اهتمامًا أكبر للسياسة النقدية وإشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقبل قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية غدًا، تغيرت توقعات السوق بشكل واضح. حتى وقت قريب، كان يُنظر إلى خفض سعر الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو على أنه أمر وارد، ولكن تم التخلي عن هذا السيناريو إلى حد كبير. والسبب الرئيسي هو عدم اليقين بشأن مسار التضخم المستقبلي، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار السلع.
ومن العوامل الأخرى التي قد تؤثر على معنويات السوق على المدى القصير نتائج شركة مايكرون غدًا. اكتسبت الشركة أهمية كبيرة في الأرباع الأخيرة بسبب النقص المزمن في ذاكرة الوصول العشوائي في كل من سوق المستهلكين وقطاع مراكز البيانات. ونتيجة لذلك، تُعتبر الآن مؤشرًا هامًا لأوضاع قطاع أشباه الموصلات، وخاصة في مجال ذاكرة الوصول العشوائي. ويتوقع السوق أن تؤكد الإدارة استمرار ارتفاع الطلب والتوقعات الإيجابية للعام المقبل. من شأن هذه الإشارة أن تدعم ليس فقط الشركة نفسها، بل قطاع التكنولوجيا ككل، الذي ظل أحد المحركات الرئيسية لمكاسب وول ستريت في الأشهر الأخيرة.
وتستند المكاسب الحالية في وول ستريت بشكل أساسي إلى توقعات بتحسن الوضع الجيوسياسي، والاعتقاد بأن الأسوأ قد ولّى، على الرغم من عدم وجود تأكيد واضح. ويأتي هذا الدعم من أسس اقتصادية متينة، وآمال في استمرار قوة قطاع التكنولوجيا. في الوقت نفسه، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، والتي قد تُغير معنويات المستثمرين في أي لحظة.
المصدر: xStation5
اليوم، تُسجل العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) مكاسب قوية، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين. يفترض السوق أن أصعب فترة قد ولّت، ويتوقع عدم تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. كما يدعم هذا التفاؤل "تسريبات" حول التقدم المُحرز في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
أخبار الشركات
- خلال مؤتمر GTC، سلطت شركة Nvidia (NVDA.US) الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي الوكيل، وأشارت إلى أن التقنيات القائمة على OpenClaw قادرة على تحويل شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) إلى أنظمة ذاتية التشغيل. كما تسعى الشركة إلى توسيع محفظة نموها من خلال الاستثمار الفعال في تطوير أدواتها ومنصاتها الخاصة، والتي تشمل كلاً من الأجهزة والبرمجيات.
- انخفضت أسهم شركة Aldeyra (ALDX.US) بشكل حاد بعد رفض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) طلب تسجيل دواء reproxalap. وخلصت الوكالة إلى أن البيانات السريرية لا تُثبت فعالية العلاج، مما حال دون الموافقة عليه. وتعتزم الشركة الاجتماع مع إدارة الغذاء والدواء لمناقشة الخطوات التالية، لكنها لا تنوي حاليًا بدء تجارب سريرية جديدة.
- أعلنت شركة Beyond Meat (BYND.US) عن تأجيل تقديم تقريرها السنوي لعام 2025، مُعللة ذلك بالحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة المخزون بدقة، بما في ذلك المخزون الفائض والمتقادم. وقد تسبب هذا الخبر في انخفاض أسهم الشركة، على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون نتائج الربع الرابع الأولية متوافقة مع التوقعات السابقة.
- ارتفعت أسهم شركة بلاي بوي (PLBY.US) بنحو 9% بعد نتائج مالية قوية وخطط لخفض الديون، مما عزز ثقة المستثمرين. وقد سجلت الشركة أربعة أرباع متتالية من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الإيجابية، وتواصل جهودها لخفض الديون من خلال التعاون مع شريك صيني، مما يحسن الربحية ويقلل تكاليف خدمة الدين.
- في المقابل، تشهد أسهم شركة دلتا إيرلاينز (DAL.US) ارتفاعًا بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات الربع الأول. ومن المتوقع أن يدفع الطلب القوي في مارس الإيرادات إلى ما يفوق التوقعات السابقة، مما يدعم ارتفاع سعر السهم. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الوقود، تحافظ دلتا على افتراضاتها السابقة للأرباح، مما يدل على مرونة الشركة في مواجهة ضغوط التكاليف.
