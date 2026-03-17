ملخص اليوم: الأسواق ترتفع على أمل التوصل إلى نهاية سريعة للصراع

يومٌ آخر من التوترات في الخليج العربي، ولا يزال احتمال إنهاء الصراع بعيد المنال .

ووفقًا لدونالد ترامب، تُعدّ العملية الأمريكية مثالًا على التخطيط الفعّال والإنجاز السريع للأهداف. وقد أكّد في تصريحاتٍ حديثة على تحييد الأهداف العسكرية والاستراتيجية في إيران إلى حدٍ كبير .

وفي الوقت نفسه، أشار ترامب إلى أن العملية تسير بوتيرةٍ أسرع من المخطط لها، على الرغم من أنها قد تستمر لعدة أسابيع أخرى على الأقل .

وفي الأيام الأخيرة، ظهرت تقارير عن مفاوضاتٍ تجري خلف الكواليس، والتي سُرعان ما نُفيت، إلا أن الأسواق تُفسّرها على أنها بصيص أملٍ في نهاية النفق، مُشيرةً إلى قرب انتهاء الصراع، ومُفترضةً أن الأسوأ قد ولّى .

ولا يزال سعر خام برنت فوق 100 دولار أمريكي للبرميل، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية والغموض الذي يكتنف مسار الصراع .

ويسود تفاؤلٌ معتدل في وول ستريت، حيث يتوقع المستثمرون حلًا سريعًا نسبيًا للصراع، مما يُساهم في رفع المؤشرات الرئيسية. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%، وزاد مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.5%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.2 %.

وامتدت المعنويات الإيجابية إلى الأسواق الأوروبية، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع ملحوظ. فقد ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.8%، وزاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر داكس بنحو 0.7%، وأنهى مؤشر إيبكس 35 الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.9 %.

وفي سوق العملات، يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا مقابل العملات العالمية الرئيسية، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في التوصل إلى حل سريع نسبيًا للنزاع .

أما في سوق المعادن النفيسة، فالمعنويات متباينة. فالذهب، بعد انخفاضات حديثة، يستقر عند حوالي 5000 دولار أمريكي للأونصة، بينما انخفض سعر الفضة بأكثر من 1.5%، ليصبح أقل من 80 دولارًا أمريكيًا .

وتشهد المعادن الصناعية انخفاضًا في معظمها، حيث خسر النيكل والنحاس أكثر من 1 %.

في سوق العملات الرقمية، يشهد السوق تحولاً بعد المكاسب الأخيرة. انخفض سعر البيتكوين انخفاضاً طفيفاً، ليحوم حول 75,000 دولار أمريكي، بينما تراجع الإيثيريوم بنحو 0.8%، ليتداول دون 2,350 دولاراً أمريكياً .

وفي قطاع الشركات، رفعت شركة إنفيديا توقعاتها المالية خلال مؤتمر GTC الأخير، معلنةً عن خطط لتجاوز إجمالي إيراداتها تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2027 .