ندوة عن الأسهم والذهب؟

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- الذهب.. هل تستمر الموجة الصاعدة؟
- تباطؤ مبيعات التجزئة.. هل يفتح الباب أمام مزيد من مكاسب السوق الأمريكي؟
- الفيدرالي دون رفع فائدة في 2026.. هل أصبحت السياسة النقدية داعمة للأسهم؟
- النفط يقفز 3%.. ماذا تعني تحركات المخزونات الأمريكية للسوق
- الذهب.. هل تستمر الموجة الصاعدة؟
- تباطؤ مبيعات التجزئة.. هل يفتح الباب أمام مزيد من مكاسب السوق الأمريكي؟
- الفيدرالي دون رفع فائدة في 2026.. هل أصبحت السياسة النقدية داعمة للأسهم؟
- النفط يقفز 3%.. ماذا تعني تحركات المخزونات الأمريكية للسوق؟
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