  
٢٣:٠٤ · ١٧ أغسطس ٢٠٢٦

ندوة عن الأسهم والذهب؟

ندوة عن هل يستمر صعود الأسهم والذهب؟
أهم النقاط
أهم النقاط
  • الذهب.. هل تستمر الموجة الصاعدة؟
     
  • تباطؤ مبيعات التجزئة.. هل يفتح الباب أمام مزيد من مكاسب السوق الأمريكي؟
     
  • الفيدرالي دون رفع فائدة في 2026.. هل أصبحت السياسة النقدية داعمة للأسهم؟
     
  • النفط يقفز 3%.. ماذا تعني تحركات المخزونات الأمريكية للسوق

 

  • الذهب.. هل تستمر الموجة الصاعدة؟
  • تباطؤ مبيعات التجزئة.. هل يفتح الباب أمام مزيد من مكاسب السوق الأمريكي؟
  • الفيدرالي دون رفع فائدة في 2026.. هل أصبحت السياسة النقدية داعمة للأسهم؟
  • النفط يقفز 3%.. ماذا تعني تحركات المخزونات الأمريكية للسوق؟

     

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