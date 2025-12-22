إنفيديا: شحنات محتملة من H200 إلى الصين تحت الأضواء

تمر شركة NVIDIA حاليًا بمرحلة قد تُشكل إحدى أهم اللحظات لتقييم الشركة في الفصول القادمة، لا سيما في سياق علاقتها بسوق الذكاء الاصطناعي الصيني. ووفقًا لتقارير حديثة، أبلغت الشركة عملاءً مختارين في الصين بخططها لبدء شحن معالجات الرسومات H200 في منتصف فبراير 2026، قبيل حلول رأس السنة الصينية. ومن المتوقع أن تأتي الكميات الأولية من المخزون الحالي، وتتراوح بين 5000 و10000 وحدة، أي ما يعادل تقريبًا 40000 إلى 80000 وحدة معالجة رسومية (GPU). ورغم أن H200 لا يُمثل أحدث جيل من حلول NVIDIA، إلا أنه يظل أداةً أساسيةً لتدريب نماذج اللغة الضخمة ومعالجة أحمال العمل المتقدمة، خاصةً في البيئات الخاضعة لقيود التصدير.

تُعدّ هذه الخطط نتيجة مباشرة لتحوّل نهج الولايات المتحدة في تصدير التكنولوجيا المتقدمة بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها مطلع عام 2025. ويُتيح تخفيف القيود المفروضة على منتجات مختارة من NVIDIA للشركة الوصول إلى أحد أكبر أسواق الذكاء الاصطناعي في العالم. ففي الصين، يتجاوز الطلب على وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء قدرات الموردين المحليين بشكل ملحوظ، الذين لا تزال حلولهم أقل تنافسية بشكل واضح مقارنةً بأجهزة NVIDIA. ونتيجةً لذلك، تُمثّل وحدات H200 الخيار الأمثل للعديد من شركات التكنولوجيا المحلية لمواصلة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وقد استوعبت الأسواق المالية هذه المعلومات سريعًا. ففي تداولات ما قبل افتتاح السوق، ارتفعت أسهم NVIDIA بأكثر من 1.5%، بما يتماشى مع النمط الذي لوحظ خلال التقارير السابقة بشأن الموافقات المحتملة على التصدير إلى الصين.

ولا تزال الصين ذات أهمية بالغة لمسار نمو NVIDIA على المدى الطويل. تشير التوقعات إلى أن السوق الصينية قد تستحوذ في عام 2026 على ما يقارب 20 إلى 25 بالمئة من الطلب العالمي على معالجات الذكاء الاصطناعي، ما قد يُترجم إلى إيرادات تتراوح بين 15 و20 مليار دولار أمريكي. وتسعى شركات كبرى مثل بايت دانس، وعلي بابا كلاود، وتينسنت جاهدةً للحصول على الموافقات التنظيمية بسرعة، إذ يعتمد استمرار تطوير منصات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على الوصول إلى بنية تحتية للحوسبة عالية الأداء. وفي العديد من التطبيقات، لا تزال الرقائق المحلية أقل كفاءةً بكثير من حلول إنفيديا.

في السيناريو الأساسي، يُمثل الانفتاح التدريجي للسوق الصينية عاملاً رئيسياً يؤثر على تقييم إنفيديا في النصف الأول من عام 2026. فإلى جانب الشحنات من المخزون الحالي، يلعب توسيع نطاق الإنتاج بدءاً من الربع الثاني وتأمين طلبات جديدة بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية دوراً هاماً. ومن المرجح أن تدفع العقود طويلة الأجل المحتملة مع عملاء صينيين رئيسيين السوق إلى مراجعة توقعات الإيرادات للسنة المالية المقبلة.

في الوقت نفسه، تنطوي بيئة الاستثمار على مخاطر كبيرة. لا تزال عملية اتخاذ القرار من قبل الجهات التنظيمية الصينية جارية، وتسعى السلطات إلى تحقيق التوازن بين استيراد التكنولوجيا المتقدمة ودعم الموردين المحليين. ويزيد من حالة عدم اليقين التوترات الجيوسياسية ومخاوف بعض صناع السياسات الأمريكيين بشأن الاستخدامات غير المدنية المحتملة للمعالجات المتقدمة.

من منظور السوق، تُعتبر المعلومات المتعلقة بشحنات H200 المحتملة إلى الصين عاملاً تجارياً بالغ الأهمية، ومؤشراً على التغيرات في البيئة التنظيمية المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي. وقد لفت تواصل شركة NVIDIA مع عملائها الصينيين وتخفيف قيود التصدير انتباه المستثمرين إلى أهمية الصين في هيكل الشركة التشغيلي. ونتيجة لذلك، أصبح البُعد الصيني مجدداً عنصراً أساسياً في سردية السوق المتعلقة بشركة NVIDIA، لا سيما في سياق القرارات التنظيمية والتقارير المالية القادمة.