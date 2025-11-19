إنفيديا تتخطى التوقعات: قوة الذكاء الاصطناعي التي تنقذ المستقبل

- إنفيديا حققت أداءً ماليًا قويًا بإيرادات قياسية بلغت 57 مليار دولار، مما يعكس استمرار تفوقها في عصر الذكاء الاصطناعي.
- قطاع مراكز البيانات كان المحرك الأساسي للنمو، مسجلًا 51.2 مليار دولار بفضل بنية Blackwell وشراكاتها الاستراتيجية.
- التوقعات المستقبلية تظل قوية مع إيرادات متوقعة تقارب 65 مليار دولار، ما يعزز موقع إنفيديا كمحرك رئيسي للتحول الرقمي العالمي.
نتيجةً لإعلانها عن أرباحها، ارتفعت أسهم إنفيديا بأكثر من 5% في تداولات ما بعد ساعات التداول، مع ترحيب الأسواق بشركةٍ تثبت مجددًا أنها الرائدة بلا منازع في عصر الذكاء الاصطناعي. في الربع الثالث من السنة المالية 2026، قدّمت إنفيديا عرضًا مذهلاً لقوتها ورؤيتها، مُظهرةً أن تأثيرها يتجاوز بكثير النتائج المالية. أعلنت الشركة عن إيرادات قياسية بلغت 57 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع السابق، ونموًا ملحوظًا بنسبة 62% على أساس سنوي. هذه ليست مجرد أرقام في بيان مالي؛ بل هي دليل على أن إنفيديا تقف في صميم التحول الرقمي العالمي، وتُساهم بنشاط في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا. يُسلّط صافي دخل يقارب 32 مليار دولار أمريكي، وأرباح السهم الواحد البالغة 1.30 دولار أمريكي، الضوء على أن الشركة لا تنمو بوتيرةٍ مُذهلة فحسب، بل تحافظ أيضًا على مرونتها في ظل ظروف الاقتصاد الكلي المتقلبة، بدءًا من ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط التضخم العالمية وصولًا إلى عدم اليقين الجيوسياسي.
يؤكد قطاع الألعاب استقرار وقوة منظومة Nvidia، حيث حقق إيرادات بلغت 4.3 مليار دولار أمريكي على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 1%. لا تُعزز تقنيات RTX وحلول البرمجيات المتقدمة مكانة الشركة في قطاع الترفيه فحسب، بل تُشكل أيضًا جسرًا للابتكار بين أسواق الأعمال والاستهلاك.
لا تزال ربحية التشغيل مُبهرة، حيث بلغت 36 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 27% مُقارنةً بالربع السابق. وهذا ليس دليلاً على فعالية استراتيجية الأعمال فحسب، بل يُشير بوضوح إلى قدرة إنفيديا على الجمع بين نمو الإيرادات الديناميكي وكفاءة تشغيلية استثنائية. وتُظهر هذه النتائج أن الشركة لا تُحقق إيرادات ضخمة فحسب، بل إنها قادرة أيضاً على تحويلها بفعالية إلى أرباح حقيقية.
