إنفيديا تتخطى التوقعات: قوة الذكاء الاصطناعي التي تنقذ المستقبل

نتيجةً لإعلانها عن أرباحها، ارتفعت أسهم إنفيديا بأكثر من 5% في تداولات ما بعد ساعات التداول، مع ترحيب الأسواق بشركةٍ تثبت مجددًا أنها الرائدة بلا منازع في عصر الذكاء الاصطناعي. في الربع الثالث من السنة المالية 2026، قدّمت إنفيديا عرضًا مذهلاً لقوتها ورؤيتها، مُظهرةً أن تأثيرها يتجاوز بكثير النتائج المالية. أعلنت الشركة عن إيرادات قياسية بلغت 57 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع السابق، ونموًا ملحوظًا بنسبة 62% على أساس سنوي. هذه ليست مجرد أرقام في بيان مالي؛ بل هي دليل على أن إنفيديا تقف في صميم التحول الرقمي العالمي، وتُساهم بنشاط في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا. يُسلّط صافي دخل يقارب 32 مليار دولار أمريكي، وأرباح السهم الواحد البالغة 1.30 دولار أمريكي، الضوء على أن الشركة لا تنمو بوتيرةٍ مُذهلة فحسب، بل تحافظ أيضًا على مرونتها في ظل ظروف الاقتصاد الكلي المتقلبة، بدءًا من ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط التضخم العالمية وصولًا إلى عدم اليقين الجيوسياسي.

يبقى قطاع مراكز البيانات المحرك الرئيسي لهذا النجاح، حيث حقق إيرادات قياسية بلغت 51.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25% على أساس ربع سنوي و66% على أساس سنوي. تُعيد بنية بلاكويل تعريف قدرات وحدات معالجة الرسومات، موفرةً القوة الحسابية وكفاءة الطاقة اللازمتين لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا. ومن خلال شراكات استراتيجية مع OpenAI وGoogle Cloud وMicrosoft وشركات تقنية عملاقة أخرى، أصبحت Nvidia مهندسًا رئيسيًا للبنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي. لا تقتصر الشركة على تطوير التكنولوجيا فحسب، بل تُسهم حرفيًا في "إنقاذ العالم" من نقص الحوسبة الرقمية، مما يُمكّن من تطوير المركبات ذاتية القيادة، وأنظمة التوصية، واللغة التوليدية والنماذج المرئية، والاقتصاد الرقمي العالمي بأكمله.

يؤكد قطاع الألعاب استقرار وقوة منظومة Nvidia، حيث حقق إيرادات بلغت 4.3 مليار دولار أمريكي على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 1%. لا تُعزز تقنيات RTX وحلول البرمجيات المتقدمة مكانة الشركة في قطاع الترفيه فحسب، بل تُشكل أيضًا جسرًا للابتكار بين أسواق الأعمال والاستهلاك.

لا تزال ربحية التشغيل مُبهرة، حيث بلغت 36 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 27% مُقارنةً بالربع السابق. وهذا ليس دليلاً على فعالية استراتيجية الأعمال فحسب، بل يُشير بوضوح إلى قدرة إنفيديا على الجمع بين نمو الإيرادات الديناميكي وكفاءة تشغيلية استثنائية. وتُظهر هذه النتائج أن الشركة لا تُحقق إيرادات ضخمة فحسب، بل إنها قادرة أيضاً على تحويلها بفعالية إلى أرباح حقيقية.

وتوقعات الربع الرابع أكثر إثارة للإعجاب. وتتوقع الشركة إيرادات تُقارب 65 مليار دولار أمريكي، مع الحفاظ على هوامش ربح عند حوالي 75%، مما يُظهر استعدادها لمواصلة النمو الديناميكي والهيمنة السوقية المُستدامة. وتُوفر الاتجاهات العالمية في الذكاء الاصطناعي، والتبني المُتسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوسع الحوسبة السحابية، والتحول الرقمي للشركات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، أساساً متيناً لنجاحات إنفيديا المُستقبلية، مع بقاء الشركة في قلب هذه التغييرات.