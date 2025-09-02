📉 انهيار الجنيه الإسترليني

تراجع حاد في سوق السندات يُجبر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على الانخفاض بنسبة 1% ❗️

انهار زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بشكل حاد بعد عمليات البيع في سوق السندات الحكومية البريطانية، مما دفع العائدات على سندات الثلاثين عامًا إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998 (5.66%).

في بداية الجلسة، كان زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي الأقل تقلبًا بين أزواج عملات مجموعة العشرة، حيث أظهر الجنيه الإسترليني مرونة قوية في مواجهة التعافي الواسع للدولار. أدى بيع السندات إلى انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ 7 أغسطس (أقل بقليل من 1.339). تمكن المشترون من تعويض جزء من خسائرهم، مما أعاد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.34، أعلى بقليل من الحد الأدنى للتماسك الحالي. المصدر: xStation5

عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عامًا ("السندات الحكومية"). المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية للبلاد، بما في ذلك استمرار التضخم، وارتفاع الدين العام، والشكوك حول قدرة الحكومة على التوفيق بين القواعد المالية والنمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، ترى الأسواق بشكل متزايد خطر إجبار وزيرة المالية راشيل ريفز على رفع الضرائب أو تخفيضات أكبر في الإنفاق في ميزانية الخريف، حيث تشير عوائد السندات إلى تشديد شروط التمويل.

وشملت تعليقات ريفز الأخيرة، من بين أمور أخرى، فرض ضريبة أرباح مفاجئة على البنوك، لكن تمويل الخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية التي لا تزال ضعيفة سيتطلب على الأرجح إصلاحات أعمق ومصادر دخل جديدة - وهي مواضيع تجنبها حزب العمال خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. وقد تعهد رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر بقيادة حزب العمال في الانتخابات المقبلة.

استأنف الجنيه الإسترليني مكاسبه في منتصف يوليو، بالتزامن مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر، وتزايد الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة، مما عزز السندات الحكومية البريطانية متوسطة الأجل. المصدر: xStation5