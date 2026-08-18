انخفاض أسعار النفط عقب تصريحات ترامب ⬇️ هل ستسمح طهران للولايات المتحدة بالسيطرة على مضيق هرمز؟ 🚢

نشر الرئيس دونالد ترامب سلسلة من التصريحات الحادة على منصة "تروث سوشيال":

لا مفاوضات: "لا تُجرى أي محادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا توجد أي خطط لذلك ".



الحصار البحري مستمر: لا تزال عملية البحرية الأمريكية التي تستهدف الموانئ الإيرانية جارية بكامل قوتها .



مضيق هرمز "مفتوح": الممر المائي يعمل بشكل طبيعي، وقد أكدت القوات الأمريكية إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها .

رد فعل السوق: النفط يهدأ قليلاً.

انخفضت أسعار النفط الخام انخفاضاً طفيفاً عقب هذه التصريحات. ويشير احتمال إعادة فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية إلى إمكانية استئناف التدفق الفعلي للنفط الخام (الذي يمثل حوالي 20% من الإمدادات العالمية).

المصدر: xStation

تحوّل جيوسياسي في موازين القوى

تؤكد تصريحات ترامب ما دأبت واشنطن على إعلانه منذ فترة: نية الولايات المتحدة ممارسة سيطرة أحادية فعلية على مضيق هرمز. بل إن الرئيس الأمريكي اقترح في الأيام الأخيرة اعتبار المضيق منطقة خاضعة للولاية القضائية الأمريكية. هذه خطوة وحشية لتجريد طهران من أهم أوراقها الرابحة. وحتى الآن، كان التهديد بإغلاق هذا الممر المائي الحيوي الأداة الرئيسية لابتزاز إيران في مجال الطاقة.

ما هو رد إيران على هذا؟ هل هي لعبة شطرنج أم حرب غير متكافئة؟

بالنسبة لطهران، يُعد فقدان السيطرة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ضربة لسمعتها ونكسة استراتيجية. ورغم أن البحرية الإيرانية في موقف دفاعي، إلا أن ردًا يتشكل بالفعل وسيكون غير متكافئ.

وقد علّقت القيادة العسكرية الإيرانية بالفعل على فتح المضيق، محذرةً من أن السفن قد تمر عبره بحرية، ولكن "بمجرد خروجها منه، قد تجد بعض الثقوب في هياكلها".

تحاول واشنطن إظهار عزمها على استخدام القوة العسكرية لفرض حرية الملاحة وشلّ الاقتصاد الإيراني عبر الحصار. أما إيران، العاجزة عن الدخول في مواجهة مباشرة مع البحرية الأمريكية، فمن المرجح أن تلجأ إلى أساليب التخريب وهجمات الطائرات المسيّرة والحرب الخفية لإثبات للعالم أنه بدون موافقة طهران، لا يوجد نقل نفطي آمن تماماً من الخليج العربي، وهذا يُلقي بظلاله على الانخفاض الحالي في أسعار النفط.