شركة IBM تستحوذ على شركة Confluent وركزت على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة IBM عن نيتها الاستحواذ على شركة Confluent Inc. مقابل 11 مليار دولار أمريكي، بعرض 31 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا. Confluent شركة مقرها كاليفورنيا، متخصصة في بث البيانات في الوقت الفعلي، مبنية على منصة Apache Kafka مفتوحة المصدر.

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول منتصف عام 2026 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين، وسيتم تمويلها نقدًا من قِبل شركة IBM. يُعد هذا الاستحواذ الأكبر للشركة منذ استحواذها على Red Hat في عام 2019، ويتماشى مع استراتيجية IBM التي تركز على تطوير البرمجيات والخدمات السحابية.

من خلال الاستحواذ على Confluent، تخطط IBM لتوسيع عروضها من خلال منصة متقدمة لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي. تُعد هذه التقنية بالغة الأهمية للمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة كميات متزايدة من البيانات وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي. سيُمكّن دمج منتجات Confluent مع أدوات الأتمتة والأمان من IBM العملاء من اتخاذ قرارات أفضل قائمة على البيانات في الوقت الفعلي.

أعلنت Confluent مؤخرًا عن نمو كبير في الإيرادات على أساس سنوي، متجاوزةً توقعات السوق، مما يؤكد جاذبية الشركة في سوق تقنيات معالجة البيانات. ويشير المحللون إلى أن الاستحواذ قد يعود بالنفع على IBM في وقت مبكر من العام الأول الكامل بعد إتمام الصفقة، مع تأثير إيجابي على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والتدفق النقدي الحر.

بالنسبة للأسواق، يشير هذا إلى أن IBM تستثمر بنشاط في النمو وتعزز مكانتها في قطاعي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، استجابةً للطلب المتزايد على تقنيات معالجة البيانات المتقدمة. ورغم أن أسهم IBM شهدت انخفاضًا طفيفًا في البداية، إلا أن هذه الصفقة تعكس التزام الشركة طويل الأمد بالنمو والابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.